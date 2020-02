Hillary Clinton a montré son soutien à Meghan Markle de la manière la plus 2020 possible

Bien que Meghan, la duchesse de Sussex ait de nombreux critiques, il ne fait aucun doute qu’elle a également un grand nombre de fans de célébrités. Hillary Clinton est une personne célèbre qui a exprimé son soutien à la duchesse de Sussex.

Meghan et Clinton se sont beaucoup soutenus au fil des ans. Récemment, Clinton est même allée au-delà pour montrer son amour pour Meghan de la manière la plus 2020 possible.

Meghan Markle a ouvertement soutenu Hillary Clinton en 2016

Meghan n’a jamais révélé pour qui elle avait voté lors de l’élection présidentielle de 2016. Cependant, d’après les choses qu’elle a faites, il est clair pour de nombreux fans qu’elle était une partisane de Clinton.

Par exemple, dans les mois qui ont précédé les élections, Meghan a ouvertement critiqué Donald Trump pour certaines de ses politiques, les qualifiant de «source de division» et de «misogyne».

Elle a également exhorté ses fans à envisager de voter pour Clinton. Elle a déclaré dans une interview: «Vous ne votez pas seulement pour une femme si c’est Hillary (Clinton). Oui, vous votez parce que c’est une femme, mais certainement, parce que Trump a rendu facile de voir que vous ne voulez pas vraiment ce genre de monde qu’il peint. “

Hillary Clinton a défendu Meghan Markle contre la presse négative

Après que Meghan soit devenue royale et ait commencé à recevoir une presse négative au Royaume-Uni, Clinton a décidé de se prononcer également en faveur de Meghan. Dans une interview en octobre 2019, Clinton a dénoncé des rapports négatifs sur la duchesse de Sussex à motivation raciale.

L’ancienne candidate à la présidentielle a déclaré: «La façon dont elle a été traitée est inexplicable. Si l’explication est qu’elle est biraciale, alors honte à tout le monde. »

Un mois plus tard, Clinton a également partagé dans une émission de radio qu’elle voulait embrasser Meghan après ce qu’elle avait traversé.

“Vous savez, ce n’est pas facile”, a déclaré Clinton. “Et il y a des techniques qui peuvent être apprises en cours de route, de l’humour, de la déviation, peu importe, à laquelle je suis sûr qu’elle arrivera. Mais c’est difficile ce qu’elle traverse. Et je pense qu’elle mérite beaucoup mieux. »

Hillary Clinton a rendu visite à Meghan Markle en novembre

Il semble que Clinton et Meghan s’entendent bien. En plus de se dire de bonnes choses les uns aux autres dans les interviews, on a découvert en novembre 2019 que Clinton avait rendu visite à Meghan chez elle à Frogmore Cottage.

Une source a confirmé à People que Clinton avait même pu rencontrer le fils de Meghan, Archie.

“C’était doux”, a déclaré l’initié. «Elle a pu le tenir et l’a blotti. Elle est très fière des trois enfants de Chelsea et il y a eu beaucoup de discussions sur les nouveau-nés et les horaires d’alimentation. “

La source a même révélé que Meghan et Clinton «étaient également ravis de se rencontrer».

Hillary Clinton a récemment partagé une citation de Meghan Markle

Meghan a traversé beaucoup de choses récemment. Elle et le prince Harry ont annoncé en janvier que les deux démissionnaient en tant que membres supérieurs de la famille royale.

L’ensemble du scandale a été appelé «Megxit» dans la presse et sur les réseaux sociaux. Une grande partie du blâme a également été attribuée à Meghan, que les critiques accusent d’avoir tenté d’arracher le prince Harry à sa famille.

Clinton a décidé de montrer aux partisans des médias sociaux qu’elle avait toujours le dos de Meghan. L’ancienne secrétaire d’État s’est rendue sur Instagram pour partager une citation de Meghan qui disait: «Les femmes n’ont pas besoin de trouver une voix. Ils ont une voix. Ils doivent se sentir autorisés à l’utiliser et les gens doivent être encouragés à écouter. »

Meghan a prononcé ces mots lors du premier Forum royal annuel en 2018. Lors de l’événement, elle a également souligné son désir de lutter pour l’autonomisation des femmes.