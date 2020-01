Hillary Clinton explique pourquoi elle a choisi une réalisatrice pour sa nouvelle série Hulu

Ronald Reagan est passé d’acteur à président américain. Mais il est toujours intéressant de voir les politiciens se pencher sur le monde du divertissement. Le président Barack Obama et la Première Dame Michelle Obama, par exemple, ont produit le documentaire American Factory nominé aux Oscars 2019.

Maintenant, Hillary Clinton se lance dans le divertissement. Mais Clinton est devant la caméra, pas derrière. Hillary – une nouvelle docusérie sur Hulu – sera lancée en mars. Et Clinton fait la tournée, y compris le Sundance Film Festival, pour promouvoir le nouveau spectacle.

Hillary Rodham Clinton s’exprime sur scène | Suzi Pratt / . pour la raffinerie29

Ce que nous savons sur «Hillary» de Hulu

La réalisatrice nominée aux Oscars Nanette Burstein (1999’s On the Ropes) réalise Hillary, sur la base de 35 heures d’entretiens avec Clinton. Pendant quatre heures, la série affronte non seulement l’élection présidentielle de 2016, mais la totalité de la carrière politique de Clinton.

“Pendant que je regardais toutes les images des coulisses, je lisais également tout – le bon, le mauvais et le laid”, a déclaré Burstein à Variety. «Et j’ai réalisé à quel point elle est une pierre de touche et à quel point elle a toujours été à la pointe de la lance.»

Pour donner une image plus complète de l’impact de Clinton, Burstein s’attaque à tout, y compris sa carrière en droit et ses mandats de première dame et de secrétaire d’État. D’autres interviews incluent les présidents Bill Clinton et Barack Obama.

Pourquoi le sexe a affecté qui a dirigé «Hillary»

Compte tenu du passé résolument féministe de Clinton, elle voulait une réalisatrice fabriquant Hillary. En fin de compte, la combinaison des qualifications et de la perspective de Burstein

“Je voulais avoir le meilleur réalisateur, et j’avais une préférence pour une réalisatrice”, a déclaré Clinton à Variety. «Je pensais, n ° 1, nous avons besoin de plus de femmes réalisatrices. Et n ° 2, une femme réalisatrice aurait une compréhension très concrète de certains des problèmes qui se traduirait à l’écran. »

Une femme ou une personne de couleur apporte une expérience de vie et un contexte à tout projet, et c’est un argument clé pour la diversité dans le divertissement. Parce que la politique de Clinton est inexorablement liée à son sexe, le cinéma devrait le refléter. Malheureusement, les nominations aux Oscars 2020 ont une fois de plus soulevé la représentation douteuse des femmes dans l’industrie, au grand désarroi de Clinton.

«Je sais qu’ils font un effort», a-t-elle dit, «et je les félicite pour leurs efforts. Mais j’espère vraiment que ce n’est pas seulement un effort; il produit des résultats et le travail que font les femmes et son importance sont reconnus chaque année par l’Académie. »

Hillary Clinton sur ses films préférés de 2019

En un an, Clinton a déclaré avoir présenté “tant de films notables” de réalisatrices, certains des snobs des Oscars se sentant plus embarrassants que d’autres. Des cinéastes comme Lorene Scafaria de Hustlers, Lulu Wang de The Farewell et Olivia Wilde de Booksmart méritaient une certaine reconnaissance, affirment les fans. Pourtant, Little Women de Greta Gerwig a reçu plusieurs nominations – dont celle du meilleur film – sans que le meilleur réalisateur ne signe le leadership de Gerwig.

«J’ai adoré les petites femmes», a déclaré Clinton. “Donc je pensais [Gerwig] aurait dû être nommé. Je pensais vraiment qu’elle le méritait parce que je pensais que c’était magnifiquement fait. Et la façon dont il a été construit a fait le meilleur usage du livre. »

De plus, Clinton a vérifié le nom du drame d’Amazon Studios, The Report, ainsi que Knives Out, le mystère du meurtre de Rian Johnson. Dans ce dernier cas, le cinéaste lui-même a même réagi sur les réseaux sociaux. Si Hillary rend justice à l’histoire de Clinton, nous verrons peut-être des éloges similaires pour la série de Burstein dans l’année à venir.

Hillary fait sa première sur Hulu le 6 mars 2020.