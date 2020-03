Hillary Clinton sur la déclaration de revenus de Trump, la campagne “ Be Best ” de Melania et plus

Andy Cohen a pris Hillary Rodham Clinton lors d’une tournée éclair de toute sa vie et de sa carrière sur un épisode presque écrasant de “Watch What Happens Live” en prévision du nouveau documentaire en quatre parties de Netflix sur son histoire qui sort vendredi.

C’était comme si l’hôte voulait couvrir tout ce qui pourrait éventuellement être dans ce documentaire avant sa sortie, et Hillary s’est montrée remarquablement franche et ouverte sur tout ce qu’il a demandé. Ils ont même joué son jeu préféré, Plead the Fifth, et elle n’a refusé de répondre à aucune des questions.

Et pourtant, elle n’a jamais été méchante ou laide, comme beaucoup l’ont été tout au long de sa carrière. Elle était cependant très directe et directe, comme quand Andy Cohen lui a demandé ce qu’elle pensait de la campagne anti-cyberintimidation de la Première Dame Melania Trump “Be Best”.

La question a été soulevée dans le cadre du plaidoyer Cinquième segment susmentionné, et Clinton a simplement répondu: “Je pense qu’elle devrait regarder plus près de chez elle”, faisant écho aux critiques selon lesquelles le mari de Melania est l’une des plus grandes cyberintimidations.

La question la plus aléatoire du segment devait être quand Andy lui a demandé quel politicien ou chef d’État qu’elle avait rencontré tout au long de sa carrière avait le pire souffle, Clinton expliquant simplement qu’elle ne se rapproche généralement pas autant.

Mais si elle le faisait, elle “serait la meilleure” à ce sujet et leur offrirait peut-être un verre d’eau. “Vous devez être diplomate”, a-t-elle expliqué.

C’est une philosophie qu’elle a véhiculée tout au long de sa carrière, comme lorsqu’un appelant lui a demandé à l’époque où elle était première dame que la mère de Newt Gingrich l’appelait “vous savez quoi”. Plutôt que de s’en prendre ou d’attaquer ou même de se plaindre, Clinton a fait le contraire.

«Je l’ai invité à amener sa mère à la Maison Blanche. Il est venu avec sa mère et sa femme de l’époque et je leur ai fait visiter la Maison Blanche et ils étaient un peu gênés parce que j’ai décidé de réagir à ce qu’ils ont dit de moi sans être des représailles, mais plutôt essayer d’être gracieux et essayer de démontrer qu’il y avait une meilleure façon de traiter les gens “, a déclaré Clinton, concluant que” c’était un après-midi assez intéressant “.

Elle a ensuite dû donner des accessoires à sa fille Chelsea Clinton, devenue célèbre sur Internet pour sa capacité à accepter les critiques et même la méchante traîne avec grâce et même une tournure étonnamment positive, compte tenu de la laideur des gens envers elle.

“Elle est juste la reine de ne jamais être entraînée et battue à ce sujet”, a déclaré Clinton, soulignant que le monde a besoin de plus de gens comme ça dans le climat politique et social actuel, conflictuel et hostile.

Le moulin à rumeurs

L’une des choses que Clinton a dû endurer pendant ses nombreuses années dans la fonction publique est les rumeurs tabloïdes et sensationnelles à son sujet, alors Andy l’a mise au défi en lui demandant de répondre à certaines des meilleures et des plus stupides. Et tout de suite, elle a largué une énorme (fausse) bombe, répondant à la rumeur selon laquelle elle avait adopté un bébé extraterrestre en juin 1993.

“Aucun commentaire”, a-t-elle dit à propos de la rumeur. “Mais il est diplômé d’une très bonne école.”

Clinton est devenue plus sérieuse à propos de certaines des autres rumeurs, admettant qu’elle a été approchée pour se porter candidate au poste de maire de New York en 2017, mais qu’elle n’y a jamais vraiment réfléchi et que sa relation avec Barbra Streisand va très bien, merci beaucoup. “Nous sommes bons amis.”

Elle a avoué qu’un autre “très bon ami”, Anna Wintour était sa consultante non officielle en matière de mode lors de sa campagne de 2016, tout en dissipant et en décomposant d’autres rumeurs comme si elle avait jeté des choses sur son mari, allumées devant lui (Bill est allergique à la fumée) et a dit une fois, F – k le dîner des correspondants de la Maison Blanche!

Déclaration de Pelosi sur l’état de l’Union

Alors qu’Hillary Clinton était autrefois la femme la plus polarisante de la politique, ce titre s’est maintenant installé autour des épaules de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui a récemment suscité la colère et haussé les sourcils lorsqu’elle a déchiré le discours du président sur l’état de l’Union à l’adresse.

Et alors qu’il était audacieux et agressif, Clinton applaudit en fait le “geste intéressant et efficace.”

“Je pensais qu’elle faisait valoir un point très fort en démontrant qu’une grande partie de ce qu’il avait dit n’était pas liée à la réalité et était tout simplement erronée”, a-t-elle déclaré. “Parfois, c’est le seul moyen d’attirer l’attention.”

Il est vrai qu’il faut parfois quelque chose de cette sensation pour briser le malaise des reportages et attirer l’attention sur quelque chose qui pourrait vraiment avoir de l’importance. Dans ce cas, ce qui importait à Pelosi était d’attirer l’attention sur le contenu du discours, avec lequel elle avait d’énormes problèmes.

“Je pense que parce qu’elle a visiblement fait cela, qui est ensuite devenu viral sur Internet, les gens sont allés, attendez une minute, peut-être que nous ferions mieux de jeter un autre regard”, a déclaré Clinton à propos du discours qu’elle a décrit comme “rempli de tant d’erreurs.” “

Contacts démocrates 2020

Sans nommer trop de noms, Cliton a déclaré qu’elle avait été en contact avec plusieurs des anciens et actuels candidats démocrates à la présidence, à une exception notable, Bernie Sanders.

Andy a ensuite demandé si elle prendrait un appel de son rival de 2016 pour l’investiture si sa campagne atteignait, et Clinton a rapidement répondu: “Absolument. Ouais.”

“La politique doit être l’art de l’addition et de la multiplication, pas la soustraction et la division”, a-t-elle poursuivi. “Et donc, si quelqu’un tend la main, je rencontrerai toujours cette personne.”

Double standard de rhétorique politique

Une des choses qui rend Andy perplexe et provoque continuellement un tollé en ligne est cette notion selon laquelle “les gens de gauche ne peuvent rien dire et certaines personnes de droite peuvent absolument dire quoi que ce soit et peu importe à quel point il est offensant [it is], “comme il l’a dit.

Mais alors que Clinton a convenu que le double standard existe, elle ne le voit pas nécessairement comme une mauvaise chose parce que – comme quelqu’un de gauche – elle le voit comme son côté, ou ayant une norme de décorum et de comportement civil.

“Je pense que quand il s’agit d’insulter les gens, c’est en quelque sorte intégré dans ce qui est actuellement accepté la rhétorique politique à droite. C’est vraiment ce que Trump a compris”, a-t-elle expliqué. “Il a compris qu’il pouvait attaquer et insulter et rabaisser et haïr et que les gens qu’il essayait de faire voter pour lui et qu’il pense toujours penseraient qu’il était authentique et non” politiquement correct “.”

Mais alors que ses partisans voient les surnoms et les attaques comme Trump étant réel et authentique, Clinton le considère simplement comme étant “grossier”.

Quant à la gauche, Clinton dit qu’il s’agit simplement de ne pas vouloir “être inutilement virulent et méchant envers les gens”. En d’autres termes, elle estime que les libéraux “se tiennent en quelque sorte et tiennent ceux qui sont d’accord avec nous politiquement sur une norme différente”.

C’est pourquoi vous verrez des libéraux et des démocrates démolir les leurs, comme avec l’ancien sénateur Al Franken à propos d’allégations de conduite sexuellement inappropriée, même s’il aurait été plus politiquement bénéfique de garder sa voix et son influence au Sénat.

Les secrets fiscaux de Trump

Nous avons été un peu surpris que Clinton soit disposé à approfondir ce qu’elle pense être sur les déclarations de revenus de Trump qu’il hésite tellement à les communiquer au Congrès. De plus, elle dit qu’il est légalement tenu de le faire sur demande, même si elle se sent déjà assez confiante sur ce qui serait révélé si cela devait se produire.

“Je pense qu’il cache un tas de choses”, a-t-elle déclaré avant de lancer sa liste avec l’hypothèse la plus populaire. “Je pense qu’il cache qu’il n’est pas aussi riche qu’il le prétend.”

De plus, elle pense que “non seulement il n’a pas été charitable”, ajoutant “qu’il lui est désormais interdit d’avoir une fondation caritative parce qu’il l’a utilisée pour des raisons personnelles et politiques”. Elle pense également que les retours révéleraient un financement provenant de “sources suspectes” et semblaient pouvoir continuer à partir de là.

“Je suppose que je pense que ce ne serait qu’une corne d’abondance d’informations sur toutes ses affirmations contraires”, a-t-elle conclu.

Meilleur imitateur SNL

Avec une carrière politique sur la scène nationale qui remonte aux années 1980, Hillary Clinton a été une personnalité publique plus longtemps que beaucoup de ses fans ont été en vie, et avec cela vient les impressions de “Saturday Night Live”.

Neuf femmes ont assumé la tâche d’imprégner Hillary Clinton, tout au long de l’actrice actuelle Kate McKinnon, qui a repris le rôle de manière permanente en 2015 après un seul passage en 2013. Elle suit les talons de la créatrice Jan Hooks, Janeane Garofalo,

Ana Gasteyer, Amy Poehler et Vanessa Bayer, ainsi que les artistes invités Drew Barrymore, Rachel Dratch et (curieusement) Mile Cyrus.

Avec tout ce matériel, Andy a demandé à Clinton quelle représentation était sa préférée et a découvert qu’elle était en fait une grande fan de la série et même des blagues à ses frais, disant qu’elle apprenait d’elle-même de ce qu’ils se moquaient.

“Je pensais qu’ils avaient tous fait du très bon travail, mais c’est probablement Kate McKinnon et Amy Poehler qui, selon moi, l’ont vraiment capturé”, a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite félicité le département de la garde-robe de l’émission. “Quand je suis allée sur SNL, j’étais tellement surprise qu’ils pouvaient littéralement prendre une tenue que vous portiez 24 heures avant et la faire, pour que la personne qui vous joue la porte”, s’est-elle émerveillée. “Alors j’ai fait une petite prise que je ne savais pas, c’était moi ou quelqu’un d’autre.”

Enfin, Andy lui a demandé la décision la plus risquée qu’elle ait jamais prise. Avec tout ce qu’elle a traversé dans sa carrière, les hauts, les bas, les scandales et les controverses, sa réponse à cette question l’a vraiment surpris.

“Personnellement, épouser mon mari”, a-t-elle dit.

