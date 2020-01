Hoda Kotb, de l’émission d’aujourd’hui, révèle comment le fiancé Joel Schiffman a proposé

Hoda Kotb du Today Show est clairement dans la fleur de l’âge. Engagée auprès du beau Joel Schiffman et appréciant son rôle de maman de leurs deux filles, Haley Joy et Hope Catherine, Kotb a obtenu un succès professionnel et personnel.

L’ancre Aujourd’hui a récemment révélé quelques détails sur la façon dont Schiffman a posé la question et quand ils envisagent de faire le noeud.

A commencé à planifier immédiatement

Kotb a immédiatement lancé le projet de mariage après que Schiffman ait proposé en novembre. «Je pense que nous voulons probablement le faire plus tôt que tard, car qu’attendons-nous? Et je pense que nous pourrions faire un mariage à destination », a partagé Kotb en novembre, comme l’a rapporté People. «Nous pouvons retourner à l’endroit où nous étions engagés. Nous n’y avons pas trop pensé, mais nous pourrions faire quelque chose comme ça. L’endroit est spécial pour nous. »

L’ancre Aujourd’hui visait la simplicité pour sa journée spéciale. “Rien de ce que nous faisons ne concerne les cloches et les sifflets de cette façon”, a déclaré Kotb. «Tout ce que je veux, c’est que ce soit amusant et heureux et je veux juste que tout le monde se sente facile. Pas de demoiselles d’honneur coordonnées. Viens comme tu es. C’est le thème du reste de ma vie. “

Toujours simple

Kotb s’est arrêtée au Ellen DeGeneres Show plus tôt cette semaine et a parlé de ses noces à venir. Visant un mariage d’automne, elle suit apparemment le thème discret.

“Je pense que ça va être super simple, ce n’est pas grave, nous amènerons des amis, nous serons probablement sur une plage quelque part”, a-t-elle déclaré à DeGeneres, selon People. “Et je ne peux pas croire à quel point je me sens différent depuis ce moment. Je pensais que nous étions amoureux et l’amour c’est l’amour, alors quoi? Mais je me suis senti différent dès qu’il a proposé. »

La journaliste a partagé que sa mère choisit sa robe pour le grand événement. “C’était tellement drôle, parce qu’elle a tout choisi pour moi, et elle a dit: ‘Chérie, je ne sais pas, tu veux que je choisisse ta robe de mariée?'”, A déclaré Kotb à propos de sa mère sur Pop of E! le matin. “Et j’ai dit:” Eh bien, vous avez choisi le premier, alors oui, choisissez le deuxième! “”, A déclaré Kotb en riant, faisant référence à son ancien mariage avec le professionnel de tennis Burzis Kanga.

Alors que Kotb renonce toujours aux demoiselles d’honneur, elle a quelqu’un de spécial qui se lève avec elle. «Juste ma sœur», a-t-elle dit.

La proposition

Kotb a donné à DeGeneres quelques détails sur la façon dont son petit ami de six ans a posé la question.

«Un jour, nous étions à la plage, nous traînions et nous avions de la tequila et des churros. Je veux dire, j’étais comme, les doigts dans la sauce churro, et Joel a commencé à donner l’un des siens – il aime faire de petits discours sur l’amour », a-t-elle partagé avec DeGeneres. “Alors il dit” je voudrais dire quelque chose “. Et il a commencé à parler et je le regardais et je me suis dit:” Oh mon Dieu, ça va quelque part. “”

Le co-présentateur de Today a décrit le moment où Schiffman est entré en position de proposition. “Il a littéralement battu le siège sous lui et s’est laissé tomber sur un genou”, se souvient Kotb. “Je ne savais pas que je pouvais être choqué [like that]. Et en fait, je ne savais pas que je pouvais l’aimer davantage, mais je l’ai fait à ce moment-là. Et je me sens différent depuis. “

Aujourd’hui âgé de 55 ans, Kotb se rend compte que les meilleures choses de la vie arrivent souvent plus tard. “N’est-il pas si fou de voir comment votre vie vous lance tout de différentes manières?”, A déclaré Kotb dans Pop of the Morning. «J’allais dire, à 49 ans, que c’était l’année où j’ai rencontré Joel, quand j’avais 49 ans. J’ai l’impression que tout dans ma vie, chaque bonne chose, s’est produit depuis. »

Félicitations à l’heureux couple!