Hoda Kotb et Jenna Bush Hager lancent leur nouveau format de spectacle

C’est ici! Aujourd’hui, With Hoda & Jenna & Friends vient de diffuser son premier spectacle devant un public en studio. Le nouveau format ayant lieu deux fois par semaine, les co-animateurs Hoda Kotb et Jenna Bush Hager ont maintenant la chance d’être en face à face avec leurs fans.

«Today Show’s» Hoda Kotb et Jenna Bush Hager | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Annonce du mois dernier

Le mois dernier, Kotb et Hager ont partagé la nouvelle excitante selon laquelle leur émission serait enregistrée devant un public en studio deux fois par semaine à partir de février sous le surnom de Today With Hoda & Jenna & Friends.

“Les femmes ayant un public les rendront meilleures dans ce qu’elles font”, a déclaré Joanne LaMarca, productrice exécutive de la quatrième heure d’aujourd’hui, selon Variety. «Il y a une certaine énergie lorsque vous jouez sur scène, lorsque vous avez des gens qui réagissent à ce que vous faites. Je pense que le public va vraiment changer les choses et je ne peux pas attendre que Hoda et Jenna rencontrent les meilleurs amis qu’ils ne connaissent pas. “

“J’adore le fait que nous ayons un titre spécial pour ces journées spéciales, les jeudis et vendredis”, a déclaré Kotb à propos du nom de l’émission pour les enregistrements du public en studio. “Voilà le truc, beaucoup de gens que je connais veulent regarder le spectacle. Ils disent: “Nous voulons venir le voir.” Et je dois dire que lorsque nous avons fait ce spectacle devant un public, c’était vraiment amusant. “

Larmes de joie

Lancement du nouveau format le 6 février dans le Studio 6A, l’installation précédemment utilisée pour David Nightman’s Late Night et Megyn Kelly’s Megyn Kelly Today, Kotb et Hager ont fait leur entrée avec des invités très présents et étreints dans l’audience du studio, qui brandissaient des pompons violets et rouges pour souhaiter la bienvenue aux co-hôtes.

“Cela peut sembler bizarre à la maison – nous pleurons. C’est une sorte de grand jour pour nous. »A déclaré Kotb selon Today.com, essuyant ses larmes en ouvrant le spectacle, ayant besoin d’une minute pour admirer le spectacle. «Parfois, il suffit de prendre une seconde et de s’asseoir littéralement dans l’instant. Cela vous dérange-t-il si pendant 10 secondes, nous nous émerveillons de votre impressionnant! »

Aujourd’hui avec Hoda & Jenna & Friends, avec le nouveau DJ Marjorie Gubelmann pour continuer à faire couler la musique, le public a fait partie du spectacle en leur faisant exécuter la danse du défi Git Up pendant que FaceTiming l’artiste Blanco Brown de la chanson. Les membres du public ont également reçu des produits de mercerie, avec des t-shirts jetés dans la foule dans le cadre de la célébration.

Support étoile

Le fiancé de Kotb, Joel Schiffman, était dans le public, faisant sa première apparition dans la série, avec le mari de Hager, Henry.

Les co-animateurs ont reçu des messages spéciaux de l’animateur de Watch What Happens Live Andy Cohen, et de la chanteuse / animatrice de talk show Kelly Clarkson. «Ils ont donné à Hoda et Jenna un studio avec un public en direct plus de l’alcool? Vous allez tous faire une folle course sauvage, profitez-en », a déclaré Clarkson, comme le rapporte USA Today.

Le studio a eu une surprise lorsque le dernier T-shirt à être échangé a été attrapé par la chanteuse Meghan Trainor dans les coulisses, qui a rejoint les co-hôtes en tant que tout premier invité de l’émission.

Ce n’était pas tout pour les surprises. Gardant le meilleur pour la fin, Kotb et Hager étaient ravis lorsque leurs filles Mila, Poppy et Haley ont couru sur scène pour féliciter leurs mamans.

Comment suivez-vous une grande ouverture comme ça? Kotb et Hager s’en occupent – l’icône médiatique Oprah Winfrey sera leur invitée le jour 2!

Des informations sur la façon d’obtenir des billets pour Today With Hoda & Jenna & Friends sont disponibles sur Today.com.