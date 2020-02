Holly Allen, finaliste de “ Big Brother 21 ”, applaudit un fan qui l’a accusée d’avoir essayé de copier d’autres couples de Big Brother

Alors que Big Brother 20 présente Chris «Swaggy C» Williams et Bayleigh Dayton, Fessy Shafaat et Hayleigh Broucher, et Angela Rummans et Tyler Crispen sont toujours aussi forts, Holly Allen et Jackson Michie sont l’une des seules showmances à durer de Big Brother 21.

Allen a récemment applaudi un troll sur sa publication Instagram qui l’a accusée d’avoir essayé d’imiter les autres showmances.

Holly Allen | Sonja Flemming

Showmances de «Big Brother 20»

Dans Big Brother 20, Angela Rummans et Tyler Crispen étaient des membres cruciaux de l’alliance dominante, Level Six. Lorsque l’outsider JC Mounduix est devenu chef de famille au Final Four, il a nommé les love love côte à côte, et Rummans a fini par rejoindre le jury.

Crispen a atteint le Final Two, perdu contre Kaycee Clark lors d’un vote serré de 5-4, mais a remporté le prix de 25 000 $ pour les favoris des fans. Après avoir quitté la maison Big Brother, les deux ont emménagé ensemble dans une maison de Los Angeles en octobre 2018.

Ils ont également lancé une entreprise de bijoux, Naut & Chain, et tous deux ont fait des apparitions sur The Bold and the Beautiful. Actuellement, le couple gère une chaîne YouTube fréquemment mise à jour, Tangela Inc, qui se compose principalement de vlogs et de conseils de santé. De plus, le couple a récemment acheté une maison dans leur ville natale, Hilton Head, en Caroline du Sud.

Une autre démonstration de Big Brother 20, Bayleigh Dayton et Chris «Swaggy C» Williams, a commencé presque le premier jour. Même si la maison a expulsé Williams dans la deuxième semaine, lui et Dayton ont formé un lien assez fort qu’il lui a proposé le soir de la finale.

Le couple s’est marié secrètement le jour de l’anniversaire de Williams en février 2019, puis a traversé le pays en Californie où ils résident actuellement.

Faysal “Fessy” Shafaat et Haleigh Broucher ont également débuté sur BB20, et ils ont continué à ce jour après le spectacle. Ils se sont récemment filmés en parachutisme pour la première fois, mais dans l’ensemble, ils forment un couple plus discret.

Holly Allen et Jackson ont commencé à sortir avec «Big Brother 21»

Les deux ont commencé une relation amoureuse au tiers de la saison, et la révélation de la relation préexistante d’Allen avec Kathryn Dunn a aliéné le couple du reste de la maison.

Michie a ensuite poursuivi une séquence de victoires consécutives, l’emmenant avec Allen dans le Final Two, où il a gagné par un vote de 6-3. Depuis qu’ils ont quitté la maison, les deux ont emménagé dans un appartement de Playa Vista, en Californie.

Les deux ne se sont pas entièrement marqués comme “Tangela”, “Swayleigh” ou “Fayleigh”, mais un fan l’a accusée, Michie et elle, “d’essayer d’être eux”.

Holly Allen applaudit à un fan qui l’accuse d’avoir essayé de copier d’autres couples

Le 23 février 2020, Allen a posté une photo de Michie la soulevant en l’air sur la plage de Playa Del Rey avec la légende «Sunday stuntin». Son petit ami a commenté: «Je vous admire à plus d’un titre» et la co-star Tommy Bracco a écrit «Objectifs» avec un emoji œil-cœur.

Cependant, un utilisateur a commenté: “C’est tellement triste de voir comment vous essayez vraiment d’être Tangela et Fayleigh avec ces photos.” Allen a répondu: «Smh, je les aime tous… mais j’aime être nous et je ne voudrais être personne d’autre. Ce qui est triste, c’est que vous avez cet état d’esprit et que vous ne semblez pas avoir suffisamment confiance en vous-même. “

via Holly Allen Instagram Story

Un autre adepte a applaudi le finaliste pour avoir applaudi, écrivant: «Yas queen! Ne vous inquiétez pas pour ces mecs, essayez de vous abattre! “