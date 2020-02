Home Edition ‘As’ Very, Very Emotional ‘

Partout en Amérique, des gens crient: «Bouge! Cette! Autobus!” sur leurs écrans de télévision avec le retour d’Extreme Makeover: Home Edition. Bien que certaines choses aient changé (nouvel hôte, nouveaux designers, nouvelle chaîne, maisons plus abordables pour les familles), l’essentiel est toujours le même. Les familles présentées méritent plus que de nouvelles maisons et les communautés qui donnent de leur temps et de leur travail sont plus qu’heureuses d’aider les personnes dont elles se soucient vraiment. Ce bon sentiment direct de regarder quelque chose de merveilleux arriver à de bonnes personnes est toujours là.

Le retour de «Extreme Makeover: Home Edition» | Amanda Edwards / . pour Discovery, Inc.

Cette saison est animée par Jesse Tyler Ferguson et présente plusieurs stars invitées dans différents épisodes. The Extreme Makeover: Home Edition qui sera diffusé ce dimanche soir met en vedette les talents de Tamara Day of Bargain Mansions.

Nous avons parlé à Day de son temps avec le spectacle. Elle dit que la semaine a été «très, très émouvante. J’ai eu quelques cris laids là-dedans. Je ne sais pas si j’ai déjà pleuré autant de fois en une semaine. ”

Les téléspectateurs savent à quel point un épisode d’Extreme Makeover: Home Edition peut être émotionnel dans son salon. Imaginez être là en personne.

La famille Barobi

La Journée de la famille a eu le plaisir de concevoir pour la famille Barobi, des réfugiés du Congo.

«En 2011, la guerre a éclaté entre les rebelles et le gouvernement», explique Ashraf Kambare lors de l’épisode. «Quand j’avais 12 ans, juste devant moi et mes frères et sœurs, ils ont tué mon père, ma mère et ma plus jeune sœur. Nous avons dû courir pour sauver nos vies et nous avons dû nous cacher pendant deux mois. Nous n’avions pas de nourriture, nous n’avions pas de vêtements, nous n’avions rien. »

Dans un camp de réfugiés en Ouganda, Ashraf et ses sœurs ont retrouvé leur cousin et leur tante. De là, ils se sont rendus à Ogden, dans l’Utah.

«Après trois ans dans un camp de réfugiés, les États-Unis nous ont acceptés comme réfugiés. Nous devons tous aller vivre en Amérique pour vivre une nouvelle vie! » il expliqua.

Avant leur expérience avec EMHE, la famille Barobi vivait dans un appartement au sous-sol exigu. Ils utilisaient des valises comme placards.

Semaine de Tamara Day avec «Extreme Makeover: Home Edition»

Lorsque Day est arrivée à l’hôtel où elle séjournerait pendant qu’elle travaillait à la maison de Barobi, elle dit que les choses étaient déjà bien avancées.

«C’est un processus très rapide et ils ont tout rationalisé si bien. C’est une machine absolue comment ils font tout bouger », a-t-elle déclaré à Showbiz Cheat Sheet.

Immédiatement, Day dit que les gens lui demandaient de peser sur les concepts de conception… »Qu’est-ce qui vous plaît? Que penses-tu de cela? À propos de ça?” Elle a dit qu’à ce stade, il n’y avait qu’un terrain vide. Mais “dans les 24 heures, il y avait une maison à ossature.”

Le concepteur de Bargain Mansions dit que l’énergie sur le chantier était palpable.

«C’était comme si chaque personne volontaire pour cette maison avait un lien personnel avec la famille Barobi et qu’en quelque sorte, forme ou forme, les Barobis ont touché leur vie et ont fait une différence. Tout le monde voulait les entourer d’amour », a-t-elle déclaré. «Et cela venait d’une personne assise et assemblant une armoire à quelqu’un mettant un luminaire. Tout le monde, petits et grands, voulait faire quelque chose d’incroyable pour cette famille qui est tellement incroyable. »

Lorsque les tâches de conception de Day ont été terminées, elle s’est mise à travailler avec les autres bénévoles pour «aider à assembler les lits ou tout ce qui devait être fait».

«Si tout le monde dans toute la ville était là pour aider, je pourrais certainement intervenir et aider aussi», a-t-elle déclaré.

Pendant son séjour là-bas, Days dit qu’elle «a appris qu’il n’y a vraiment rien qui ne puisse être accompli. Les possibilités sont illimitées lorsque les gens travaillent pour le bien des autres. »

Extreme Makeover: Home Edition est sur HGTV le dimanche soir à 21 h.