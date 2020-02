Home Edition ‘commence avec l’histoire de la mère célibataire Jessica Mosley, qui espère inspirer les autres à adopter

Extreme Makeover: Home Edition revient ce soir à la télévision sur HGTV. Alors que certaines choses ont changé (Jesse Tyler Ferguson est l’hôte, de nouveaux designers, des fonctionnalités plus proches de la maison intelligente), les histoires déchirantes des familles sélectionnées sont toujours les stars du spectacle.

Extreme Makeover: Home Edition | Brittany Murray / MediaNews Group / Long Beach Press-Telegram via .

Le premier épisode met en scène la travailleuse sociale Jessica Mosley et ses cinq enfants, dont trois qu’elle a adoptés après les avoir rencontrés dans le cadre de son travail. Avant EMHE, Jessica, sa mère et ses enfants vivaient dans une maison avec trois chambres et une salle de bain. Jessica et sa mère ont partagé un lit.

Le premier épisode dresse le portrait d’une famille très unie. Il est clair que «redonner» est une priorité pour les Mosley.

Mosley a déclaré à Showbiz Cheatsheet qu’elle tenait à inculquer à ses enfants “d’être reconnaissants et reconnaissants pour le peu qu’ils ont et de toujours donner même quand vous n’avez rien.” (Après avoir exploré leur cuisine de luxe rénovée, la famille a immédiatement exprimé son enthousiasme à l’idée de préparer des repas pour les moins fortunés.)

Lorsque nous avons demandé à Jessica ce qu’elle et sa famille avaient retiré de cette expérience, elle a dit qu’elle était ravie de voir l’effet que la série avait eu sur ses enfants.

«Cela nous a permis de vraiment savoir qui nous sommes en tant que famille, comme donner en retour. Cette vieille dame poussait son chariot vers sa voiture, elle se débattait. Alors mon fils, il est si mignon, bénisse son cœur, était comme “Avez-vous besoin d’aide avec ça?” Tout seul. Je me disais: “Tu es tellement mignonne.” Donc, c’est comme si j’ai vraiment ouvert mes enfants à donner plus, je pense à redonner plus “, a-t-elle déclaré.

Comment «Extreme Makeover: Home Edition» a aidé la famille Mosley à guérir

Lorsque la famille Mosley a été sélectionnée pour participer à la série, elle avait encore beaucoup à faire avec le décès du père de Jessica. Tout au long du processus, l’assistante sociale dit qu’elle ne pouvait s’empêcher de sentir son père avec elle.

«Cela nous a apporté beaucoup de soins sur tant de plateformes. La guérison de mon père, le grand-père des enfants avec qui ils étaient très proches. C’est comme si c’était arrivé pour une raison au bon moment. C’est comme, comment est-ce que ce n’est pas mon père? Comme s’il s’occupait toujours de nous, même s’il n’était pas là », a-t-elle déclaré.

De plus, Jessica dit qu’elle a remarqué une différence positive chez ses enfants adoptifs depuis qu’elle a emménagé dans leur nouvelle maison.

«Pour mes enfants adoptés, ils ont traversé beaucoup de choses, et cela est sorti après le décès de mon père, beaucoup de choses terribles, terribles», a-t-elle expliqué. «Ce processus les a donc aidés à guérir. Je vois juste un changement en eux et en leur confiance. »

Jessica Mosley espère que son épisode incitera les gens à adopter

Ce dont Jessica est la plus heureuse, ce n’est pas sa nouvelle maison, c’est la sensibilisation à l’adoption que son épisode apportera, espérons-le.

«Ce n’est pas nécessairement à propos de moi, c’est que cette histoire capture l’adoption et la famille d’accueil de la bonne façon, et non les histoires d’horreur. C’est vraiment comme ça. C’est ce qui m’a vraiment changé. C’est ce dont je suis le plus heureux, je pense que c’est de le sensibiliser J’espère que nous inciterons quelqu’un d’autre à faire cela », dit-elle.

Extreme Makeover: Home Edition est sur HGTV le dimanche soir à 21 h.