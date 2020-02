Home Edition ‘est de retour à faire l’impossible, maintenant sur HGTV

Cela fait environ sept ans que Extreme Makeover: Home Edition est en ondes. L’émission bien-aimée qui rénove complètement les maisons des familles méritantes est de retour, cette fois sur HGTV.

Jesse Tyler Ferguson, Breegan Jane, Darren Keefe, Carrie Locklyn et Loren Ruch de «Extreme Makeover: Home Edition» | Amy Sussman / .

La designer Carrie Locklyn pense que la nouvelle chaîne de l’émission est pour le mieux.

«Je crois que l’émission trouvant une maison sur HGTV est une façon dont elle a en quelque sorte changé et s’est réinventée. Avant, c’était une émission en réseau sur ABC et maintenant qu’elle est sur HGTV, elle s’adresse aux fans qui aiment la décoration intérieure et qui comprennent vraiment comment le design peut changer la vie de quelqu’un », a-t-elle déclaré à Showbiz Cheat Sheet.

Le nouveau casting comprend l’hôte Jesse Tyler Ferguson et les designers Darren Keefe et Breegan Jane, ainsi que Locklyn. La saison mettra également en vedette des invités spéciaux comme Anthony Anderson, Derek Hough, Ty Pennington, LeAnn Rimes, OWN’s Laila Ali, Tyler Florence de Food Network et les stars de HGTV David Bromstad, Tamara Day, Tarek El Moussa et Jasmine Roth.

Bien que les visages de l’émission aient pu changer, la date limite n’a pas changé. Les concepteurs et 1 000 bénévoles (par épisode) sont toujours chargés de reconstruire une maison en seulement cinq jours.

“Quand nous nous sommes inscrits à l’émission, ils ont dit:” Tu ne vas pas y croire. Tu ne vas pas croire à quelle vitesse la maison monte. “C’est surréaliste à regarder. C’est vraiment magique. Vous vous éloignez pendant cinq minutes, littéralement, et vous montez et le garage est complètement en place. C’est assez incroyable “, a déclaré Keefe à SCS.

Comment l’équipe «Extreme Makeover: Home Edition» construit une maison en cinq jours

Comment construit-on exactement une maison en cinq jours? Avec beaucoup d’aide, beaucoup de planification et une bonne attitude.

«Je suis allé sur des chantiers où un plombier aura un désaccord avec un électricien parce qu’ils partagent le même espace et rien de tout cela ne se passe dans la maison, ce qui est vraiment étonnant parce que vous avez des plombiers et des électriciens et encadreurs et couvreurs, tous ces gens qui travaillent simultanément ensemble et c’est une danse. C’est une danse bien chorégraphiée », explique Keefe.

Jane dit qu’il n’y avait aucun “esprit de compétition sur le plateau”. Juste beaucoup de collaboration et demander: “Pouvons-nous améliorer cela?” Elle dit qu’il est facile de s’entendre sur les éléments de conception (même lorsque le délai est de cinq jours) lorsque vous vous souvenez de la raison pour laquelle vous faites tout cela.

«La meilleure partie, ce sont les familles. C’est pourquoi vous faites le spectacle, c’est la magie du spectacle, donner un nouveau départ à une famille », explique Keefe. C’est aussi la meilleure partie pour le public.

Connaître les familles

Locklyn nous a expliqué le processus de conception des maisons pour les familles.

“Ce qui est cool, c’est que nous connaissons les familles avant qu’elles ne sachent qu’elles reçoivent l’émission. Dès que nous frappons à leur porte et qu’ils s’épuisent, nous savons déjà quelle est leur matière préférée à l’école, quelle est leur couleur préférée, quel est leur groupe préféré… nous en savons tellement sur eux, l’esthétique du design. Ils ont rempli comme un essai de quatre pages, ce qu’ils veulent et leur rêve. Nous les connaissons donc vraiment profondément avant qu’ils ne sachent qu’ils sont sélectionnés », a-t-elle déclaré.

Le résultat, grâce à une danse bien chorégraphiée et à 2000 mains, est une maison parfaitement personnalisée pour une famille méritante.

«Tout cela est du cœur et c’est l’esprit de l’Amérique, aider votre voisin, élever quelqu’un d’autre et l’aider à aller de l’avant. Je pense que c’est pourquoi le spectacle est si important. J’espère que les gens le regarderont et seront inspirés à le faire dans leurs propres communautés », a déclaré Keefe.

Extreme Makeover: Home Edition sera présenté le 16 février à 21 h.