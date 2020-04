Hommage de Florence Pugh à Zach Braff pour son anniversaire

2020-04-06 23:30:05

Florence Pugh a marqué l’anniversaire de sa “personne spéciale” Zach Braff avec un hommage spécial sur Instagram.

La star de ‘Little Women’ a rendu hommage à son petit ami alors qu’il célébrait son 45e anniversaire sur les réseaux sociaux.

Partageant une photo de lui couché avec son chien de compagnie, elle a légendé la douce photo: “Aujourd’hui, nous sourirons plus que les nuages ​​ne sont gris.

“Le 6 avril et nous célébrons fort! Souhaits de joyeux anniversaire, boogies et acclamations pour cette personne spéciale. Soulevez ces bulles et tremblez! (Sic)”

Pendant ce temps, Florence avait déjà riposté aux critiques concernant l’écart d’âge de 20 ans entre elle et son petit ami Zach.

Après que Zach ait commenté avec un emoji princesse sur l’une des photos Instagram de Florence, une personne a écrit: “vous avez 44 ans”.

Florence n’a pas été impressionnée par la personne qui essayait d’ombrer leur relation et elle a répondu “Et pourtant il l’a compris”.

Pendant ce temps, Florence – qui a connu une année exceptionnelle avec «Fighting With My Family», «Midsommar» et «Little Women» – a précédemment révélé qu’elle avait juré de ne plus jamais travailler à Los Angeles après avoir été «déchirée» lors de son casting. dans un pilote de télévision appelé «Studio City» aux côtés de Heather Graham et Eric McCormack.

Réfléchissant à sa première expérience de travail avec la réalisatrice Carol Morely sur ‘The Falling’, elle a déclaré à propos de ‘Studio City’: “Je suis passée de ce petit long métrage où les femmes étaient félicitées pour avoir regardé comme elles étaient et pour ne pas savoir ou se soucier de notre les meilleurs angles. Tout à coup, tout ce que j’étais, tout ce que Carol m’aimait – mon apparence, qui je suis en tant que personne – se déchirait. [LA] en tant que visage de bébé, une chose fraîche qui est désireuse de plaire, ils feront de vous tout ce dont ils ont besoin pour vous faire vendre, essentiellement. Vous devez savoir exactement ce que vous représentez lorsque vous allez en réunion, donc si quelqu’un dit: “ C’est vraiment cool, vous ne vous arrêtez pas les sourcils ”, que vous ne vous fâchez pas, comme, mourez et gémissez. «Non, je ne veux pas que tu me coupes les cheveux. Non, je ne veux pas que tu cires ma lèvre supérieure. J’ai un visage et des cheveux qui en sortent. S’il te plaît laisse moi seul.'”

