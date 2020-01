Hommage de Reese Witherspoon à Oprah Winfrey

2020-01-30 09:30:05

Reese Witherspoon a rendu hommage à Oprah Winfrey, admettant qu’elle est «honorée» de marcher à travers la vie avec le magnat des médias.

Reese Witherspoon est “honorée” de vivre sa vie avec Oprah Winfrey.

La star de “Big Little Lies” a rendu hommage à son amie “inestimable” alors qu’elle marquait son 66e anniversaire mercredi (29.01.20).

Elle a écrit sur Twitter: “Joyeux anniversaire @Oprah !! … C’est un honneur de connaître et de parcourir ce monde avec vous. Merci de partager votre sagesse et vos conseils … c’est vraiment inestimable! (Sic)”

Reese avait précédemment admis qu’elle était inspirée par Oprah.

Lorsqu’on lui a demandé qui était son modèle féminin, elle a répondu: “J’ai beaucoup de mentors féminins. Oprah Winfrey me vient à l’esprit, tout simplement parce que j’ai eu l’extraordinaire opportunité de travailler avec elle cette année.

“Elle a réalisé plus de 34 000 entretiens avec des gens, alors je lui dirais:” Que veulent les gens? Quel est le seul tissu conjonctif de l’humanité et des gens que vous avez rencontrés? ” Et elle a juste dit: “Les gens veulent juste être vus. Ils veulent être reconnus et ils veulent savoir qu’ils sont compris. Je pensais que c’était vraiment beau et tellement poignant.”

Oprah a soutenu Reese après l’éclatement du scandale du harcèlement sexuel de Harvey Weinstein, affirmant qu’elle montrait des signes de trouble de stress post-traumatique (SSPT).

Oprah a déclaré: “J’étais sur le plateau avec Reese Witherspoon, qui a depuis parlé … et d’autres actrices, qui ne se sont pas prononcées, donc je ne dirai pas qui elles étaient, et c’était comme deux jours après la Le scandale Harvey avait éclaté dans le New York Times. Tout le monde, y compris Reese – je lui ai dit cela – agissait comme si je voyais certaines filles de mon école se comporter qui souffraient de TSPT. Tout le monde agissait comme s’ils avaient peur et qu’ils avaient la conversation. “

Mots clés: Reese Witherspoon, Oprah Winfrey

Retour au flux

.