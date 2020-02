Hommage de Rihanna à Kobe Bryant

2020-02-08 11:30:03

Rihanna a révélé que la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère lui avait fait penser à sa propre vie.

Rihanna a été profondément touchée par la mort de Kobe Bryant.

La chanteuse et créatrice de mode de 31 ans a été bouleversée d’apprendre la mort du basketteur, ainsi que de sa fille Gianna et de sept autres personnes, dans un accident d’hélicoptère au début du mois et elle a admis que cela lui avait également fait réévaluer sa propre vie.

Elle a déclaré à Entertainment Tonight: “Chaque fois que je vois un hélicoptère, c’est comme – en tant qu’artiste, nous voyageons tellement, comme, dans votre esprit, cela aurait pu être n’importe lequel d’entre nous. Mon cœur se brise, mon cœur va à Vanessa Bryant et toute la famille Bryant et toutes les familles qui ont perdu des gens ce jour-là. C’est une tragédie et je pense que c’est quelque chose que le monde ne surmontera jamais vraiment.

“Pour le voir jouer, il y a juste quelque chose qui l’envahit, que vous ne pouvez même pas – ce n’est même pas tangible. Vous ne pouvez même pas le comprendre. C’était beau de voir sa carrière. C’était beau de le voir jouer – et j’ai même pu le voir jouer – mais c’est encore plus tragique de le perdre. ”

Pendant ce temps, Ireland Baldwin a récemment admis que la mort de Bryant avait changé sa façon de voir sa relation avec son père.

Le mannequin de 24 ans – dont le père est la star de “ Saturday Night Live ” Alec Baldwin – a révélé comment la mort tragique de l’icône du défunt basket lui a fait réévaluer ses priorités.

Dit-elle’: “[In light] des événements récents qui se sont produits au cours des deux dernières semaines, comme avec Kobe, c’est comme, ‘Quel est le point de merde de discuter?’

“Comme, ça ne sert à rien. Alors, allons-y et passons la main à cette personne que vous aimez.

“On ne sait jamais ce qui va arriver à quelqu’un, et tout se résume à l’amour. Rien d’autre n’a d’importance.”

