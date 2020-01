Hommage jaillissant de Jessie J à Channing Tatum

2020-01-25 22:30:06

Jessie J a publié un hommage jovial à Channing Tatum après que le couple ait récemment ravivé leur romance.

La chanteuse et actrice de 31 ans, Channing, 39 ans, a récemment ravivé leur romance après une brève rupture et Jessie est allée sur Instagram pour partager sa joie.

En postant une vidéo d’eux en train de s’embrasser, elle a écrit: “Quand vous mettez les chuchotements extérieurs, le bruit et les comparaisons sur MUTE et montez VOTRE volume de vie à fond.

“Quand vous vous rendez et agissez sans crainte sur la vérité qui a toujours été.

“L’amour BRILLE et GRANDIT d’une manière différente.

“Le bonheur de l’intérieur.

“Je t’aime tellement bébé @channingtatum

“La façon dont tu m’aimes et la façon dont je t’aime et la façon dont nous le ressentons est tout ce qui compte (sic).”

Le message de Jessie est venu après que Channing ait frappé un fan “irréfléchi” pour avoir dit qu’ils préféraient Channing avec son ex-femme Jenna Dewan, 39 ans.

L’acteur a posté une photo de lui et de Jessie sur Instagram, et après qu’un fan a suggéré qu’il avait l’air mieux aux côtés de son ex-femme Jenna, Channing a riposté.

Il a légendé le post original: “Je vais regarder cette licorne chanter ce soir. Ensuite, on va le faire entrer! Des cornes! (Sic)”

Mais le message a incité un fan à commenter: “Jenna est plus belle avec toi.”

Channing – qui a une fille de six ans, Everly, avec son ex-femme – n’a pas tardé à mordre.

Il a répondu: “Hé Alex, je ne m’adresse généralement pas à ce genre de choses. Mais vous semblez aussi bon que des gens heureux et terribles détestant une personne irréfléchie comme aucun d’entre eux.

“C’est blessant et je n’y suis pas. Si vous ne pouvez pas ne pas être une horrible personne haineuse sur ma page et soutenir la beauté et la femme infinies et intouchables que jess est … s’il vous plaît veuillez faire sortir le TF d’ici. Non on te veut ici. Surtout moi. (sic) ”

