Homme poignardé avec une épée de samouraï pour ne pas avoir acheté de pot pour son partenaire: Police

Un homme du Michigan a été attaqué par son partenaire avec une épée de samouraï pour n’avoir pas acheté de marijuana pour le suspect, selon la police.

Le mois dernier, Neil Patrick Wasinski, 28 ans, a été accusé de voies de fait après avoir prétendument frappé la cage thoracique de la victime et l’avoir poignardé avec une épée de 21 pouces aux appartements Arbour One à Ypsilanti, selon MLive.

Des policiers ont été appelés sur les lieux le 16 janvier où ils ont trouvé la victime fumant une cigarette et tenant une “serviette ensanglantée contre ses blessures”, ont indiqué les reportages. Il a subi de multiples blessures au poignet et au torse et a été emmené dans un hôpital local où les médecins ont découvert un poumon effondré. Il a depuis récupéré.

La victime a déclaré qu’il était le petit ami d’un an et demi de Wasinski et a été agressée pour n’avoir pas acheté de marijuana Wasinski, selon les dossiers de la police.

Wasinski, qui porte le nom de Nalla, est considérée comme une femme par la police, mais est répertoriée comme un homme dans les dossiers judiciaires, a déclaré le journal.

La victime a déclaré aux autorités que Wasinski avait commencé à le poignarder avec l’épée dans son appartement et à le poursuivre à travers le parking avec l’arme. Un voisin lui a offert refuge tandis que Wasinski retournait dans son propre appartement dans le même complexe.

Wasinski n’a pas laissé les agents entrer dans leur appartement et a finalement été arrêté après que la police a utilisé une clé principale, selon les dossiers. Wasinski s’est débattu avec la police à l’extérieur et a craché sur l’un des policiers.

Les autorités ont trouvé une épée de 21 pouces “non gaine et tachée de sang” sur le sol de leur chambre, selon MLive.

Wasinski a affirmé plus tard avoir été intoxiqué lorsque l’incident s’est produit et ne se souvient pas de grand-chose.

Wasinski a été accusé de voies de fait avec intention de tuer, d’agression avec une arme dangereuse et d’agression ou de résistance contre la police; l’intention de meurtre a été abandonnée après avoir plaidé sans opposition aux deux autres accusations.

Wasinski doit être condamné en mars et se trouve actuellement dans la prison du comté de Washtenaw avec une caution fixée à 100 000 $.

