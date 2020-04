‘Hôpital général’ descend à quatre nouveaux épisodes par semaine jusqu’en mai

Les mondes qu’ils représentent peuvent être fictifs, mais ils ne sont pas à l’abri des impacts d’une crise réelle. Les feuilletons à travers les réseaux arrêtent la production de nouveaux épisodes en raison des mandats de distanciation sociale visant à ralentir la progression du coronavirus (COVID-19). Cela signifie que les rebondissements rapides de ces intrigues dramatiques devront se dérouler un peu plus lentement que d’habitude pour aider à fournir aux fans ce qu’ils veulent vraiment: un nouveau contenu.

The Young and the Restless et The Bold and the Beautiful ont déjà annoncé un hiatus pour le tournage, General Hospital a maintenant rejoint la collection de savons qui modifiera son calendrier afin de réaliser les épisodes qu’ils avaient déjà terminés avant la dernière restriction. aussi longtemps que possible.

Wes Ramsey et Jophielle Love à l’hôpital général | Nick Agro / ABC via .

Les fans craignent que l’hôpital général ne manque d’épisodes

General Hospital est le feuilleton américain le plus ancien actuellement en production. Le spectacle a fait ses débuts sur ABC en 1963 au plus fort de l’engouement pour les feuilletons. Bien que ses intrigues et sa base de fans aient certainement changé au fil des ans, le drame a été une présence constante à la télévision pendant la journée, réunissant plusieurs générations de personnages et de téléspectateurs.

Les fans s’inquiètent de l’impact de la pandémie sur leur fuite bien-aimée de la réalité. La plupart des feuilletons tournent selon un calendrier assez serré, et comme beaucoup d’entre eux diffusent du nouveau contenu cinq jours par semaine, il est facile de voir à quelle vitesse les réseaux peuvent manquer d’épisodes préenregistrés. Alors que Days of Our Lives est unique en ce sens qu’il filme plusieurs mois à l’avance, l’Hôpital général est parmi les feuilletons les plus programmés. Il n’a pas beaucoup de contenu prêt à l’emploi.

Si l’émission manque de contenu, elle se tournera vers des rediffusions pour combler l’écart dans le cœur des fans et les horaires d’écoute de la télévision.

Un horaire réduit prolongera le contenu de l’Hôpital général

Au début, la fermeture devait se terminer le 10 avril, et le réseau a clairement indiqué qu’ils avaient suffisamment de nouveau contenu pour continuer sans interruption jusqu’au 13 avril. Il est cependant évident maintenant que les commandes de maintien à domicile dans tout le pays sont susceptible de s’étendre au moins jusqu’en mai, ce qui signifie que de nouveaux épisodes de l’Hôpital général ne seront pas filmés de sitôt.

Pour répondre à ces préoccupations, le réseau a pris la décision de réduire le calendrier des nouveaux épisodes diffusés. Au lieu de diffuser du nouveau contenu cinq jours par semaine, ils ne montreront désormais que le contenu préenregistré du lundi au jeudi. Couper un jour par semaine permet au spectacle de se poursuivre sans interruptions prolongées de leurs intrigues pendant une période plus longue. À ce stade, ils ont dit aux fans qu’ils pourraient continuer jusqu’au 22 mai.

Des surprises spéciales attendent les fans pour “Flashback Friday”

Salut les fans de #GH, commence aujourd’hui notre série “Flashback Friday” où nous diffuserons des épisodes classiques spéciaux de la série! Connectez-vous aujourd’hui pour un message spécial des merveilleux @lldubs. Tous les nouveaux épisodes de @GeneralHospital seront toujours diffusés du lundi au jeudi. Ne le manquez pas!

– Frank Valentini (@valentinifrank) 3 avril 2020

Ce n’est pas parce que les nouveaux épisodes seront limités du lundi au jeudi que les fans manqueront leur dose de l’hôpital général le vendredi. Au lieu de cela, le réseau diffusera des épisodes spéciaux «Flashback Friday». Dans ces friandises spécialement programmées, les fans pourront voir une rediffusion d’un épisode précédemment diffusé avec une signification particulière pour le casting et le scénario.

De plus, des acteurs de la série apparaîtront pour donner une introduction à l’épisode. Le premier «Flashback Friday» est apparu le vendredi 3 avril. C’était une rediffusion du 56th Anniversary Show de 2019. L’actrice Laura Wright, qui joue Carly Corinthos, a fait l’introduction de l’épisode, qui a été diffusé quelques jours seulement après le spectacle du 57e anniversaire.

Alors que les fans vont certainement devoir ajuster la nouvelle allure, la chance de voir ces aperçus du passé aux côtés des commentaires des acteurs qui jouent leurs personnages préférés est un bon bonus.