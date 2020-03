Hôtesse de l’air de gifle de passager dans le visage dans la rangée de chambre de coude, monture de tensions de coronavirus

Un autre homme a été plaqué au sol par d’autres passagers après qu’une rangée au-dessus des coudes se soit échappée.

Une vidéo sauvage prise à bord d’un vol de Brussels Airlines sur le point de décoller vendredi a été publiée sur Facebook, qui culmine avec le saut d’un passager masculin après avoir giflé une hôtesse de l’air féminine sur le visage après l’avoir frappé.

Selon le message, tout a commencé lorsque le passager s’est plaint que sa belle-mère était coudée par deux hommes de chaque côté d’elle.

La vidéo montre le passager en colère criant au personnel de la compagnie aérienne, qui lui dit à plusieurs reprises de se calmer.

“Vous ne mettez pas vos putains de mains sur moi! Motherf-ker!” crie-t-il en retour. “Je vais te battre la merde!”

“Cette hôtesse de l’air a mis la main sur mon mari, et il est fou”, peut-on entendre sa femme, alors que la confrontation se poursuit dans l’allée.

AVERTISSEMENT: LANGUE GRAPHIQUE

Alors que l’homme portait initialement un masque facial, il l’a fait abattre lors de sa tirade grossière et semble pulvériser accidentellement des crachats sur certaines des personnes qu’il crie, qu’ils essuient apparemment de leur visage avec consternation. Beaucoup de membres du personnel portent des gants, mais pas de masque.

Lorsqu’un steward essaie de l ‘introduire dans l’ allée, lui disant que la police arrive, le passager lui dit de “fermer le f – k” et semble tenter de le frapper au visage.

En pointant un doigt, une surveillante lui dit alors: “Maintenant, écoutez, et vous vous calmez. Vous irez avec la police”, poussant des cris de sa famille qu’il n’était pas le coupable qui avait déclenché le combat.

“Écoutez, nous vous avons déjà entendu, maintenant vous avez terminé”, lui dit-elle sévèrement. “Si vous ne finissez pas, vous aurez des ennuis”, – mais il ne termine pas.

“Le f-k que tu veux? Qu’est-ce que tu demandes b — h?” crie-t-il en se mettant sur son visage. Elle réagit en le giflant – et il réagit en lui giflant le dos.

Les passagers qui avaient été spectateurs à ce point sautent immédiatement sur leurs pieds et le traînent au sol.

Selon l’affiche, ses côtes étaient cassées et il a été traîné hors de l’avion et descendu l’escalier en acier par la police.

Des milliers de citoyens américains ont inondé les aéroports américains ce week-end après que la Maison Blanche a brusquement déclaré interdiction de voyager à destination et en provenance de 26 pays européens dans le but de freiner la propagation coronavirus. De nombreux Américains ont écourté leurs vacances en Europe dans une frénésie pour rentrer chez eux. Alors que d’autres ont vu leurs plans de travail et de vacances reportés indéfiniment jusqu’à nouvel ordre. Les craintes concernant l’air recyclé et l’hygiène dans l’espace clos d’un avion ont également alimenté les craintes de voyager à travers le monde.

