Hugh Jackman et Jeffrey Dean Morgan s’adressent à Quaden Bayles, un garçon victime d’intimidation, après qu’une vidéo déchirante devienne virale

Avec des amis comme Wolverine et Negan, les gens réfléchiront à deux fois avant de choisir à nouveau Quaden Bayles.

Hugh Jackman et Jeffrey Dean Morgan étaient parmi les A-listers tendant la main au garçon australien de neuf ans victime d’intimidation, après qu’une vidéo déchirante de lui demandant de mettre fin à sa vie soit devenue virale.

La mère de Quaden, Yarraka, a publié le clip dévastateur sur Facebook Live, montrant son fils dans des inondations de larmes après avoir été pris à l’école, demandant un couteau pour qu’il puisse se suicider.

“Je veux que les gens sachent – parents, éducateurs, enseignants – c’est l’effet de l’intimidation. C’est ce que fait l’intimidation. Alors, pouvez-vous s’il vous plaît éduquer vos enfants? Vos familles vos amis?” supplie-t-elle. “Vous vous demandez pourquoi les enfants se tuent?”

“Je veux mourir maintenant! Donne-moi un couteau, je veux me tuer!” sanglote le jeune inconsolable, qui est né avec l’Achondroplasie, une maladie génétique qui entraîne le nanisme. “Je veux me poignarder au cœur, tu me regardes. Je veux que quelqu’un me tue.”

“C’est l’impact de l’intimidation sur un enfant de 9 ans qui veut juste aller à l’école, suivre une éducation et s’amuser”, ajoute sa maman désemparée. “Mais chaque jour de frickin, quelque chose se passe. Un autre épisode, un autre harcèlement, une autre épine, un autre injure.”

Le clip est rapidement devenu viral et a été visionné plus de 10 millions de fois, car d’innombrables personnes ont tendu la main avec des messages de soutien – y compris Jackman et Morgan.

Quaden – vous avez un ami en moi. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

– Hugh Jackman (@RealHughJackman) 20 février 2020

“Quaden – Tu es plus fort que tu ne le penses.” La star de “X-Men” lui a dit dans une vidéo “et quoi qu’il arrive, vous avez un ami en moi”.

“Tout le monde, soyons gentils les uns avec les autres. L’intimidation n’est pas acceptable, point final. La vie est déjà assez difficile. Rappelons-nous simplement: chaque personne devant nous fait face à une sorte de bataille, alors soyons simplement gentils.”

Pendant ce temps, le méchant “The Walking Dead” a également été amené à réagir immédiatement.

“Ce que je veux que vous sachiez, c’est que vous avez des amis – moi compris. Je suis votre copain”, a-t-il déclaré dans une vidéo. “Vous ne m’avez pas encore rencontré, mais nous verrons si nous pouvons changer cela. Peut-être que votre maman peut me DM.”

pic.twitter.com/UNkjreHsJV

– Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 20 février 2020

“Vous avez un tas d’amis ici, dans le monde que vous n’avez pas encore rencontré. Nous sommes ici, nous avons votre dos. Vous devez le savoir. Ça ira mieux.”

Il a dit qu’en tant que père d’un enfant de neuf ans, il savait de première main que les enfants “peuvent être horribles”.

“Et c’est parce que leurs parents ne font pas leur travail”, a-t-il dit. “Ça va aller mieux. Ça va aller mieux, désolé, ça ira mieux, je le promets. Tu vas y rester, d’accord? DM moi!”

Hé petit homme. Pour ce que ça vaut, vous avez tant appris à ma famille. Vous nous avez inspiré et dans notre maison, vous êtes un héros. Merci pour votre courage, restez forts que le monde regarde et vous avez tellement de belle puissance. De moi et de mes garçons. Nous sommes avec vous et nous vous remercions. https://t.co/QuTL0vvnor

– Jon Bernthal (@jonnybernthal) 20 février 2020

Salut mon fils,

Beaucoup d’amour pour vous et votre famille. Reste fort. Vous êtes un exemple pour tous, chacun de nous dans le monde. Vous vivez cette vie que vous avez. Vous pouvez le vivre fort et heureux. Moi et mes enfants ont gagné en force grâce à vous.

Vous êtes si puissant pour moi. VOUS ÊTES UN GÉANT CHEZ LES HOMMES. https://t.co/6t0Vr3vOIT

– Vincent D’Onofrio (@vincentdonofrio) 20 février 2020

Son camarade vedette du TWD, Jon Bernthal, a également félicité le jeune pour avoir inspiré sa propre famille.

“Hé petit homme. Pour ce que ça vaut, tu as tellement appris à ma famille. Tu nous as inspiré et dans notre maison tu es un héros”, a-t-il écrit. “Merci pour votre courage, restez forts que le monde regarde et vous avez tellement de belle puissance. De moi et de mes garçons. Nous sommes avec vous et nous vous remercions.”

UNE GoFundMe envoyer Quaden et sa mère à Disneyland a déjà dépassé son objectif de 10 000 $ pour atteindre 34 000 $ et plus, avec tout l’argent restant promis aux campagnes anti-intimidation.

