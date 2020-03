Hugh Jackman ‘réinitialise’ le mariage ‘tout le temps’

2020-03-11 21:30:06

Hugh Jackman essaie de se rappeler régulièrement pourquoi il est tombé amoureux de sa femme Deborra-Lee Furness.

Hugh Jackman “réinitialise” son mariage “tout le temps”.

L’acteur de 51 ans est avec sa femme Deborra-Lee Furness depuis 1996 et pense qu’ils sont toujours follement amoureux après 25 ans parce qu’ils “prennent du temps les uns pour les autres” et se rappellent pourquoi ils sont tombés amoureux les uns des autres dans le première place.

S’adressant à PEOPLE, la star de “Logan” a expliqué: “Nous apprenons toujours et les humains changent, vous devez donc, même si nous sommes ensemble depuis 25 ans, vous devez réinitialiser tout le temps. Je suis toujours sous le choc elle est et à quel point elle est incroyable et à quel point elle est intelligente. Plus cela se prolonge, mieux c’est. ”

La star du «Greatest Showman» a précédemment déclaré que lui et Deborra – qui ont des enfants Oscar, 19 ans et Ava, 14 ans, ensemble – avaient conclu un pacte au début de leur relation pour toujours se vérifier lorsque leur vie atteignait un «carrefour». .

Il a expliqué: “Avant d’avoir des enfants, Deb et moi avons fait un choix assez simple mais puissant pour nous regarder dans les yeux à chaque carrefour de la vie.

“Ces carrefours sont parfois grands, parfois petits, parfois vous ne réalisez même pas que ce sont des carrefours jusqu’à ce que vous regardiez en arrière.

“Mais à ces moments-là, nous avons dit que nous nous demanderions:” Est-ce bon ou mauvais pour notre mariage? ” Ou, maintenant que nous avons des enfants, “Est-ce bon ou mauvais pour notre famille?” ”

L’acteur des Misérables avait précédemment révélé que la clé de son mariage était “l’intimité”.

Il a déclaré: “Les gens parlent d’intimité et supposent que cela signifie dans la chambre à coucher. Bien sûr, c’est que, mais vraiment, l’intimité est de pouvoir tout partager ensemble – bonnes, mauvaises, peurs, succès.

“Deb et moi avions ça depuis le début. Nous avons toujours été complètement nous-mêmes.”

