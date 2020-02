Hugh Jackman tend la main à un jeune victime d’intimidation

2020-02-20 21:30:04

Hugh Jackman a envoyé un message puissant à un jeune fan victime d’intimidation, lui disant qu’il “a un ami” dans la star de “Logan”.

La star de “ Logan ” a tendu la main sur les médias sociaux à un garçon de neuf ans nommé Quaden Bayles, qui est né avec le nanisme et a été victime d’intimidation à l’école en raison de son état.

Quaden a attiré l’attention en ligne lorsque sa mère a partagé une vidéo sur Facebook du jeune disant qu’il “voulait mourir”, et Hugh a tendu la main pour faire savoir au garçon qu’il “avait un ami” dans l’acteur.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, Hugh a déclaré: “Vous êtes plus fort que vous ne le savez, mec, et peu importe ce que vous avez un ami en moi.

“Alors, tout le monde, soyons gentils les uns avec les autres. L’intimidation n’est pas acceptable, point final. La vie est déjà assez dure. Souvenons-nous, chaque personne devant nous fait face à une sorte de bataille, alors soyons gentils.”

La bonne action de Hugh survient après avoir dit auparavant qu’il voulait que ses enfants – Oscar, 19 ans et Ava, 14 ans – utilisent leur éducation privilégiée pour aider les autres.

Il a dit: “Mes enfants ont tellement d’avantages. Et je veux qu’ils sachent qu’ils ont la responsabilité d’utiliser ces avantages pour aider les autres. Mes enfants se souviennent constamment de la chance que nous avons dans notre famille. Nous sommes ridiculement bénis.

“Nous vivons dans une belle maison dans des endroits dont d’autres personnes rêvent. Mais en termes de monde, nous sommes encore plus bénis. Une personne sur six n’a pas d’eau potable. Ils ne peuvent pas comprendre comment nous vivons . ”

Et l’acteur de 51 ans veut donner le bon exemple à ses enfants et s’assurer que cela leur semble “normal” d’aider les autres.

Il a ajouté: “Je veux montrer l’exemple à mes enfants en matière de charité. Leur pauvreté est quelque chose que nous pouvons réparer; c’est quelque chose que nous pouvons ressentir. Vous devez ressentir quelque chose pour y remédier. Vous ne pouvez pas simplement parler du monde problèmes de temps en temps et penser: «Oh, ce serait bien d’aider. Pour vraiment changer le monde, il faut le ressentir.

“J’ai été élevé avec des parents qui faisaient tous deux du bénévolat et du travail communautaire. Ils ont rendu. Après que mon père a pris sa retraite, il a fait don de ses services de comptable aux pays en développement pendant trois ans. Il m’a donc toujours semblé normal de redonner. Je veux que ça se sente normal pour mes enfants. Plus nous pouvons voir le monde dans son ensemble, et moins comme “votre équipe, mon équipe”, mieux nous serons. Je suis ridiculement béni. Je n’en ai pas besoin plus d’argent. Je suis totalement bon. Donc, si je peux utiliser tout le pouvoir que j’ai maintenant à partager avec les autres, c’est mon espoir. Et je veux que mes enfants soient avec moi à chaque étape. “

