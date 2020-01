Hugo Weaving révèle pourquoi il n’est pas revenu en tant que crâne rouge pour Avengers

Hugo Weaving serait revenu sous le nom de Red Skull – si Marvel n’était pas si “impossible” à gérer.

L’acteur a finalement révélé pourquoi il n’avait pas repris son rôle de méchant de Captain America pour “Avengers: Infinity War” et “Endgame”, affirmant que le studio avait tenté de le changer.

Parler à TimeOut London, il a confirmé que Marvel s’était approché de lui pour jouer le personnage, dont l’apparition surprise dans l’épopée de super-héros a pris tout le monde au dépourvu.

“Oh, ouais,” répondit-il lorsqu’on lui demanda s’il lui avait été demandé de revenir. “J’ai adoré jouer ce personnage Red Skull – c’était très amusant.”

Il a expliqué que tout le monde était obligé de s’inscrire pour trois photos. “Je pensais [Red Skull] ne reviendrait probablement pas dans “Captain America” ​​mais il pourrait bien revenir en tant que méchant dans “The Avengers” “, at-il dit.

“À ce moment-là, ils avaient repoussé les contrats que nous avions convenus et donc l’argent qu’ils m’ont offert pour” The Avengers “était beaucoup moins que ce que j’avais pour le tout premier, et c’était pour deux films. Et la promesse lorsque nous avons signé les contrats pour la première fois, l’argent augmentait à chaque fois. “

“Ils ont dit:” C’est juste un travail de voix, ce n’est pas un gros problème “. En fait, j’ai trouvé impossible de négocier avec eux via mon agent”, a-t-il ajouté. “Et je ne voulais pas vraiment le faire autant. Mais je l’aurais fait.”

D’une part, Marvel avait un point: Weaving était le méchant principal face à Chris Evans dans “Captain America: The First Avenger” de 2011 et avait donc beaucoup de temps d’écran. Dans “Avengers: Infinity War” de 2018 et “Avengers: Fin de partie” de 2019, Red Skull n’est apparu que dans une scène unique – mais très importante – dans chacune, en tant que gardien de la pierre d’âme sur Voromir. Il est présent lorsque Thanos tue Gamora dans le premier film, et Black Widow se tue dans le second, dans deux chronologies différentes, pour obtenir la pierre.

D’un autre côté, la franchise de 23 films a généré 22,5 milliards de dollars au box-office – un peu moins d’un milliard de dollars chacun – donc Marvel aurait probablement pu se permettre de le payer.

De même, après Iron Man de 2008, Terrence Howard a été abandonné en tant que James “Rhodey” Rhodes AKA War Machine, affirmant que Marvel avait ensuite renié un contrat.

“Apparemment, les contrats que nous écrivons et signons ne valent pas le papier sur lequel ils sont imprimés parfois. Les promesses ne sont pas tenues et les négociations de bonne foi ne sont pas toujours tenues”, a-t-il déclaré à NPR par la suite.

Howard aurait été payé plus que Robert Downey Jr pour le premier film; après que le salaire du leader ait augmenté de manière significative après son succès, Howard a affirmé que son salaire était censé passer de 4,5 millions de dollars à 8 millions de dollars, mais ils ne lui ont offert que 1 million de dollars.

Il a été remplacé par Don Cheadle dans tous les films suivants.

Une autre grande série de films Weaving a confirmé qu’il ne reviendrait pas pour “The Matrix” – et cette fois, il a blâmé le réalisateur.

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss se sont toutes deux inscrites au redémarrage avec l’une des réalisatrices originales Lana Wachowski; mais même si Hugo était de nouveau prêt à reprendre éventuellement son rôle d’agent infâme Smith, ce ne devait pas être le cas.

“‘The Matrix’ est une histoire très différente”, a-t-il déclaré. “C’est malheureux mais en fait j’ai eu cette offre [for the stage production of ‘The Visit’] et puis l’offre est venue de “The Matrix”, donc je savais que ça se passait mais je n’avais pas de date. “

“J’ai pensé [I] pourrait faire les deux et il a fallu huit semaines pour déterminer que les dates fonctionneraient – j’ai attendu pour accepter [‘The Visit’]. J’étais en contact avec Lana Wachowski, mais finalement elle a décidé que les dates n’allaient pas marcher. “

“Alors nous avons trié les dates et puis elle a en quelque sorte changé d’avis. Ils avancent sans moi.”

