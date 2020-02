Hulk de Mark Ruffalo est susceptible d’apparaître dans ces versements de la phase 4

La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU) servira à faire la transition du paysage hors de la saga Infinity, en mettant en place un nouvel élément central via le multivers et en disant au revoir à plusieurs de nos sauveurs originaux. Captain America et Iron Man ont déjà reçu leurs dénouements déchirants dans Avengers: Fin de partie, mais les autres visages principaux n’ont pas encore pris leurs derniers arcs.

Natasha Romanoff quittera probablement la franchise après Black Widow, qui pourrait faire de Yelena Belova son successeur. Le dieu du tonnerre remettra vraisemblablement le marteau à Jane Foster de Natalie Portman, et Hawkeye de Disney + devrait présenter le successeur de Clint, Kate Bishop. Mais qu’en est-il de Hulk de Mark Ruffalo? Où se situe le grand gars vert dans la quatrième phase? At-il une place parmi les visages nouveaux ou familiers?

Étant donné que l’arc narratif de Mark Ruffalo s’est produit sur plusieurs films – comme des problèmes juridiques avec Universal Studios empêchent un versement autonome sous l’égide de Disney – le personnage ne peut apparaître que dans des mash-ups. Et, selon son contrat Marvel, il lui reste une apparence. Donc, s’il est sur le point d’apparaître dans la phase 4 – et que Kevin Feige ne s’accroche pas à lui pour une présence ultérieure – dans quel projet est-il le plus susceptible d’apparaître? Les trois candidats les plus susceptibles sont les suivants.

1. «She-Hulk»

Si Mark Ruffalo apparaît dans la phase 4, She-Hulk est l’une des options les plus viables. Dans les bandes dessinées, Bruce Banner est responsable de la transformation de sa cousine, Jennifer Walters, en She-Hulk. Cela signifie que si le MCU décide de suivre la trajectoire de la bande dessinée, il peut également être responsable de sa transformation dans le spectacle Disney +.

Hulk de Mark Ruffalo pourrait également servir de lien entre le capitaine Marvel et She-Hulk; comme l’A-Force est vraisemblablement à l’horizon, Marvel Studios doit commencer à cimenter les fondations de l’équipe entièrement féminine bientôt. Et la présence de Banner dans la vie de Walter pourrait fournir un moyen très transparent de rapprocher ces deux personnages (puisque Hulk et Captain Marvel ont déjà combattu côte à côte).

2. «Moon Knight»

Moon Knight – censé placer Daniel Radcliffe dans le rôle-titre – sera une autre émission de télévision de phase 4. Et, si le récit se concentre sur l’histoire d’origine du personnage, il existe un lien connu avec Banner’s Hulk.

Moon Knight a gagné une bande de sauvegarde dans Hulk! magazines 11-15, 17, 18 et 20. D’abord dessinée par l’artiste Bill Seinkiewics, l’illustration en noir et blanc a contribué à cimenter la perception précoce de Moon Knight. Le personnage reçoit une histoire d’origine partielle dans les bandes Hulk et les problèmes de prévisualisation Marvel. Cependant, étant donné que le MCU ne commence pas toujours par des histoires d’origine, cela reste une simple possibilité à ce stade.

3. «Thor: amour et tonnerre»

Alors que les deux théories ci-dessus reposent sur des plausibilités narratives, voir Hulk apparaître dans Thor: Love and Thunder serait largement au service de la satisfaction des fans. Cependant, compte tenu de la chimie de Ruffalo et Hemsworth, et du fait que ce sera la dernière apparition de Hemsworth, Marvel Studios pourrait une fois de plus associer ces deux, offrant la nature amusante inhérente à Ragnarok pour un deuxième tour. Voir Thor et Hulk sortir ensemble serait poétique, et ce ne serait pas une énorme surprise de voir ce stratagème émotionnel se concrétiser.