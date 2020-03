Hulk Hogan parvient à un accord avec Cox Radio sur sex tape

2020-03-23 ​​17:30:05

Hulk Hogan a conclu un accord avec Cox Radio sur sa sex tape après près de quatre ans.

Le lutteur professionnel poursuivait la tenue pour 110 millions de dollars, mais ils ont maintenant atteint un règlement “confidentiel”, ont révélé des documents judiciaires déposés dans le comté de Pinellas, en Floride, la semaine dernière.

Une ordonnance du tribunal selon laquelle il est interdit aux accusés de “posséder” et de “publier” du contenu vidéo ou audio de Hogan “nu”, “d’avoir des relations sexuelles” et / ou d’avoir des “conversations privées dans une chambre privée” et a été signée par la personnalité de la radio Matthew Christian Lloyd, son ex-femme Tasha Nicole Carrega, l’avocat Keith M. Davidson et le cabinet Keith David & Associates.

Pendant ce temps, Hogan a déjà poursuivi Gawker devant les tribunaux et a reçu 140 millions de dollars du média.

Dans un article de blog sur son site Web, Nick Denton, le fondateur de Gawker, a écrit: “Après quatre ans de litige financé par un milliardaire avec une rancune remontant encore plus loin, un règlement a été trouvé. La saga est terminée. partie désagréable de l’accord, trois histoires vraies – sur Hulk Hogan, l’affirmation de Shiva Ayyadurai selon laquelle il a inventé le courrier électronique et la querelle entre les fondateurs de Tinder – sont supprimées du Web. Oui, nous étions convaincus que la cour d’appel réduirait ou éliminer le jugement incontrôlable de la Floride contre Gawker, l’auteur de l’histoire de Hogan et moi-même personnellement. Et nous nous attendions à l’emporter dans ces deux autres poursuites par les clients de Charles Harder, l’avocat soutenu par Peter Thiel.

“Mais une guerre juridique totale avec Thiel aurait coûté trop cher et blessé trop de gens, et il n’y avait pas de fin en vue … Cela a motivé un règlement qui nous permet à tous d’avancer et de nous concentrer sur des activités plus productives que litiges sans fin. La vie est courte, pour la plupart d’entre nous. “

