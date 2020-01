Hulkling pourrait-il venir au MCU? Voici pourquoi les fans pensent ainsi

Tout le monde aime une rumeur juteuse sur l’univers cinématographique Marvel, mais il est difficile de dire lesquels se concrétiseront. Avec tous les projets sur le dossier des phases quatre et cinq et le canon profond et interconnecté de Marvel, il semble que tout soit possible. Maintenant, l’une de ces possibilités semble être un certain jeune Avenger.

Panel Marvel Phase 4 au SDCC 2019 | Kevin Winter / .

Les rumeurs abondent selon lesquelles Hulkling se dirige vers le MCU

On ne sait pas s’il y a la moindre idée de la vérité sur celui-ci, mais le mot dans la rue est que Marvel lance pour Teddy Altman, alias Hulkling, pour un nouveau projet.

D’après les rapports de Geeks WorldWide et The Illuminerdi, le Young Avenger pourrait rejoindre WandaVision dans un avenir proche. Les deux points de vente soulignent que Marvel cherche actuellement à remplir des rôles pour d’autres personnages dans MCU tels que Speed ​​et Wiccan, et cette prochaine décision est parfaitement logique.

Selon The Illuminerdi, Marvel a besoin d’un jeune adulte ou adolescent de 16 à 23 ans pour un personnage qui est un “Skrull qui a besoin de l’aide de S.W.O.R.D. afin de rester en sécurité sur Terre. »Des photos de fuites confirment apparemment que S.W.O.R.D. sera dans WandaVision dans une certaine mesure.

L’autre raison pour laquelle ces rumeurs ont du sens pour les fans de Marvel est à cause de la sortie prochaine de la nouvelle bande dessinée Empyre en avril. Dans ce document, Hulkling est la star majestueuse qui vient écraser le boeuf entre ses deux personnes: le Kree et le Skrull. Le moment de la sortie de la bande dessinée correspond à une introduction au MCU.

Qui est Hulkling?

Hulkling est un jeune héros qui a été élevé sans le savoir par un Skrull, un membre de la race extraterrestre qui est l’ennemi des Kree. Elle a prétendu être la mère humaine de Teddy / Hulkling, et tout en grandissant, il a gardé ses pouvoirs secrets.

Selon la biographie de Marvel de Hulkling, ses capacités incluent le changement de forme et la super force, et il a été recruté tôt pour faire partie des Young Avengers aux côtés de Wiccan, Patriot, Kate Biship, Iron Lad et Stature. Il a également déclenché une relation amoureuse avec Wiccan.

Pendant son temps avec les Young Avengers, une bataille a été livrée

sur lui entre les Kree et les Skrull, comme tous les deux le revendiquaient comme le leur. Dans

le processus, sa mère Skrull a été tuée, mais pas avant de partager le Skrull

l’empereur l’envoya en mission pour le protéger enfant. Ils sont finalement venus

accord sur la façon de partager le temps et les obligations de Teddy, mais non sans

intervention.

Les rumeurs ont des gens qui pensent que Teddy sera placé dans

les soins de Monica Rambeau dans WandaVision, ou qu’il pourrait éventuellement

apparaître dans un long métrage Marvel.

Ce que les fans pensent que Hulkling rejoint la vie en direct

Les fans sont ravis de la perspective de voir Teddy apparaître avec son petit ami Wiccan (Billy, le fils de Wanda) dans la série Disney + WandaVision, mais ils aimeraient également regarder l’histoire de Hulkling en lien avec Mme Marvel ou Captain Marvel 2. Il y a un chance d’en apprendre davantage sur l’ascendance de Teddy, car Mar-vell était son père dans les bandes dessinées.

Avec Mme Marvel, la lignée Keddy de Teddy pourrait également entrer en jeu avec la connexion inhumaine de Mme Marvel, mais Marvel s’en tiendra-t-il aux bandes dessinées pour Hulkling ou créera-t-il un arc basé sur les films de Captain Marvel? Ce sont des questions que les fans ont, mais beaucoup devront attendre que Marvel leur réponde.