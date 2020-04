Hulu applaudit les utilisateurs de Twitter se plaignant des sous-titres de Parasite

C’est peut-être un quadruple lauréat d’un Oscar, dont celui du meilleur film, mais certaines personnes ne peuvent toujours pas surmonter le fait que “Parasite” exige qu’ils lisent … c’est-à-dire s’ils ne parlent pas coréen.

Le film sud-coréen a fait sensation à sa sortie l’an dernier, devenant le premier film sud-coréen à remporter la Palme d’Or au Festival de Cannes 2019. Il a ensuite accumulé des prix et des banques au box-office, culminant avec ces victoires aux Oscars, qui sont également venues pour le réalisateur Bong Joon-ho, le scénario (Bong Joon-ho et Han Jin-won) et le film international.

On s’attendait à ce qu’il remporte un film international à la maison et était un concurrent sérieux pour le réalisateur, mais sa victoire dans la catégorie Meilleur film a été l’une des plus belles surprises aux Oscars de la dernière décennie. Et pourtant, pour certains détracteurs, aucune de ces choses ne semble avoir d’importance.

Hulu célébrait son lancement exclusif en streaming du film mercredi via Twitter lorsque les ennemis habituels ont commencé à donner leurs deux cents. Plutôt que de les laisser se plaindre à personne, la page de médias sociaux de Hulu a décidé de s’engager, les arrêtant brutalement dans le processus.

“Film pathétique”, a écrit un utilisateur. Hulu répliqua: “Il a gagné … quatre Oscars.” Même la page officielle du film “Parasite” a pris le dessus, contrant la critique (qui manquait de perspicacité ou de contexte) avec leur propre clapback.

Ou comme nous aimons l’appeler, “MEILLEURE IMAGE”.

– Parasite (@ParasiteMovie) 8 avril 2020

Ils ont raison de vanter leur victoire. Certes, les critiques et les cinéphiles ont déjà fait connaître leur opinion, et ils semblent tous en désaccord avec ce critique.

Mais leur meilleure brûlure est venue quand quelqu’un a déploré le seul problème que tant d’Américains semblent avoir avec n’importe quel film en langue étrangère … lire!

“Ce n’est pas en anglais, personne ne veut regarder un film qu’ils doivent littéralement lire pour comprendre ce qui se passe”, a déclaré un utilisateur, bien que son box-office de plus de 50 millions de dollars aux États-Unis et au Canada semble en désaccord. Dans le monde, c’est le film sud-coréen le plus rentable avec 266 millions de dollars, ce qui signifie que les gens étaient prêts à le lire dans toutes sortes de langues différentes.

si vous ne voulez pas lire les sous-titres, vous pouvez toujours apprendre le coréen!

– Hulu (@hulu) 8 avril 2020

Hulu avait la solution parfaite, cependant, pour quiconque ne peut tout simplement pas gérer les sous-titres. “Vous pouvez toujours apprendre le coréen”, ont-ils suggéré utilement. Ou peut-être que le réalisateur du film l’a dit le mieux en acceptant son Oscar pour un film sous-titré:

Imaginez vous permettre d’être limité, simplement parce que vous ne voulez pas faire l’effort de lire 😉 pic.twitter.com/jyvNSKRXXY

– カ リ は る か 🇯🇵🇬🇧 💙 (@SeulPika) 9 avril 2020

