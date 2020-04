‘I Will Survive’ et 7 autres chansons pour se laver les mains au milieu de l’épidémie de coronavirus

Alors que le coronavirus continue d’avoir un impact sur les gens du monde entier, les responsables de la santé ont déclaré que l’un des meilleurs moyens de l’empêcher de se propager est de se laver les mains.

Ils recommandent de faire mousser pendant 20 secondes, ce qui s’avère être à peu près le même temps qu’il faut pour fredonner deux fois la chanson d’anniversaire.

Mais parce que cela peut devenir très ennuyeux et épuisant, la chanteuse Gloria Gaynor a suggéré aux gens de chanter des chansons comme son tube de 1978 “I Will Survive”. En plus de celui-ci, voici sept autres pistes que vous pouvez chanter en frottant les germes de vos mains.

Gloria Gaynor lors d’une remise de prix en janvier 2020 | Ari Perilstein / . pour la Recording Academy

Bee Gees – «Rester en vie»

Que vous soyez un frère ou que vous soyez une mère

Tu restes en vie, tu restes en vie

Sentez la ville se briser et tout le monde trembler

Et nous restons en vie, restons en vie

Ah, ha, ha, ha, rester en vie, rester en vie

Ah, ha, ha, ha, rester en vie

Assez motivant, non? La meilleure partie est que ces paroles ne doivent être récitées qu’une seule fois.

Beyoncé – «Crazy In Love»

J’ai l’air si fou en ce moment, ton amour

Je me sens si fou en ce moment (ton amour)

J’ai l’air si fou en ce moment, ton toucher

Ça me rend si fou en ce moment (ton toucher)

Tu me fais espérer que tu vas me paginer maintenant, ton baiser

Tu me fais espérer que tu me sauveras maintenant

Vous avez l’air si fou, votre amour

Me fait regarder, me fait paraître si fou amoureux

Vous ne devez chanter cela qu’une seule fois avant de quitter votre station de lavage des mains. Mais si vous voulez rester un peu plus longtemps et faire la danse “uh oh” dans le miroir, nous comprenons parfaitement.

DMX – «Party Up»

Vous allez me faire perdre la tête

Ici, ici

Vous allez me faire tout faire

Ici, ici

Vous allez tous me faire passer pour un imbécile

Ici, ici

Vous allez tous me faire perdre mon sang-froid

Ici, ici

Sérieusement, quelles meilleures paroles chanter pendant que nous pratiquons tous la distanciation sociale? Dites ceci une fois et voilà.

Lizzo – «La vérité fait mal»

Pourquoi les hommes sont grands jusqu’à ce qu’ils soient grands?

Ne m’envoie pas de texte, dis-le directement à mon visage

Meilleur ami m’a fait asseoir sur la chaise de salon

Presse à shampoing, sors-toi de mes cheveux

De nouvelles photos avec l’éclairage de la bombe

Nouvel homme sur les Vikings du Minnesota

La vérité fait mal, avait besoin de quelque chose de plus excitant

Bom bom bi dom bi dum bum bay

La vérité est que vous ne devez le dire qu’une seule fois.

Natasha Bedingfield – «Non écrite»

Sentez la pluie sur votre peau

Personne d’autre ne peut le ressentir pour vous

Vous seul pouvez le laisser entrer

Personne d’autre, personne d’autre

Peut dire les mots sur tes lèvres

Imprégnez-vous de mots inexprimés

Vis ta vie avec les bras grand ouverts

C’est aujourd’hui que commence votre livre

le reste n’est pas encore écrit

Répétez une seule fois.

OutKast – «Mme Jackson »

Je suis désolée Mme Jackson (oh), je suis pour de vrai

Je n’ai jamais voulu faire pleurer ta fille

Je m’excuse mille milliards de fois

Je suis désolée Mme Jackson (oh), je suis pour de vrai

Je n’ai jamais voulu faire pleurer ta fille

Je m’excuse mille milliards de fois

Répétez celui-ci deux fois avant de fermer votre robinet et de vous sécher les mains.

TLC – «No Scrubs»

Non, je ne veux pas de gommage

Un gommage est un gars qui ne peut pas m’aimer

Accrocher le côté passager de la balade de son meilleur ami

Essayer de me saluer

Deux répétitions de cela feront l’affaire.

Lorsque ceux-ci deviennent fatigants, essayez ceux qui ont presque fait cette liste. Celles-ci incluent «Come On Eileen» de Midex Runners de Dexy, «Thong Song» de Sisqo, «Love On Top» de Beyoncé, «Toxic» de Britney Spears et «Fantasy» de Mariah Carey.

