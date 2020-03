Idris Elba «se sent bien» après avoir reçu un diagnostic de coronavirus.

2020-03-17 20:30:08

Idris Elba se “sent bien” après avoir été testé positif pour le coronavirus.

La star de “Luther” a annoncé mardi qu’il avait été testé positif au virus et a informé les fans de son état.

Il a partagé: “Hier était bon et mauvais. Mauvais parce que je suis positif, mais c’était aussi bon parce que cela a ouvert beaucoup de conversations autour de lui. Je pense que cela a rendu la situation beaucoup plus réelle pour certaines personnes. pour moi et ma famille. Il y a eu tellement de réponses positives à, vous savez, moi en parler. Certaines négatives aussi. Mais il y en a eu certainement des positives. Je me sentais certainement … ma femme et moi avions l’impression que c’était le bon chose à faire, à partager avec vous les gars. En ce moment, je me sens bien. Je me suis réveillé ce matin, je n’ai eu aucun symptôme. Ma voix est un peu fatiguée … vérifiant ma fièvre deux fois par jour. Je me sens bien , vous vous sentez bien. Je lis beaucoup à ce sujet. Vous savez, c’est ce qui se présente asymptomatique. ”

Et l’acteur de 47 ans a assuré que sa femme Sabrina Dhowre allait bien aussi et a maintenant été testé pour le coronavirus aussi.

Il a ajouté dans son propre article: “Sabrina va bien aussi. Sabrina aujourd’hui a finalement réussi à passer un test, et nous en sommes reconnaissants. Généralement, Sabrina va bien. Nerveux bien sûr. Inquiet. Juste pour clarifier, Sabrina voulait être par mon Nous avons calculé ce risque et décidé d’être ensemble. J’espère que vous pouvez comprendre cela. “

