Idris Elba teste positif pour le coronavirus

Idris Elba a été testé positif pour le coronavirus, a-t-il révélé lundi (16.03.20).

La star de ‘Luther’ s’est rendue sur Twitter lundi (16.03.20) pour révéler qu’il avait été diagnostiqué avec le virus et isolait depuis qu’il avait découvert qu’il avait une “exposition possible” au COVID-19.

Il a partagé sur ses pages de médias sociaux: “Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai aucun symptôme jusqu’à présent, mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. . Je vous tiendrai au courant de mes progrès … Pas de panique. (Sic) ”

Idris a également publié une vidéo de deux minutes aux côtés de sa femme Sabrina Dhowre Elba, qui, selon lui, n’avait pas été testée pour le virus, et a exhorté les gens à prendre COVID-19 au sérieux et à pratiquer la distance sociale et à se laver les mains.

L’acteur de 47 ans – qui a Isan, 18 ans, et Winston, cinq ans, de relations antérieures – a ensuite insisté sur le fait que leurs familles et leurs collègues ont été très favorables et ont salué la “transparence” comme clé.

Idris n’est pas la seule célébrité à être testée positive pour le coronavirus.

La star de Bond, Olga Kurylenko – qui est surtout connue pour avoir joué dans “ Quantum of Solace ” en 2008 – a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus après avoir souffert de fièvre et de fatigue.

À côté d’une image d’une fenêtre à l’intérieur de sa maison, Olga a écrit: “Enfermée à la maison après avoir été testée positive pour le coronavirus. Je suis en fait malade depuis près d’une semaine maintenant. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux! (sic) ”

La star de Hollywood, Tom Hanks, et sa femme Rita Wilson ont également été confirmées comme infectées par le virus, la star révélant récemment qu’il prenait les choses “un jour à la fois” alors qu’elles se rétablissaient en Australie.

