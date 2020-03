Idris Elba veut retourner à Londres

2020-03-26 11:30:05

Idris Elba espère “rentrer chez lui” bientôt à Londres.

L’acteur de ‘Hobbs & Shaw’ et sa femme Sabrina Dhowre Elba sont actuellement en quarantaine au Nouveau-Mexique, où il travaillait sur un film, car ils ont tous deux été testés positifs pour le coronavirus, mais comme on leur a dit qu’ils seraient “immunisés” “Pour attraper à nouveau la maladie respiratoire pendant un certain temps après la fin de leur période de confinement à la maison, ils espèrent que cela leur donnera la possibilité de retourner au Royaume-Uni.

Idris a tweeté: “En espérant que tout le monde se débrouille avec ce $ @@ !! Actuellement encore en quarantaine.

“Sab et moi nous sentons toujours bien jusqu’à présent sans aucun changement. Le Dr nous a dit qu’après la mise en quarantaine, nous serons immunisés pendant un certain temps depuis que nos anticorps se sont battus contre cela.

La star de “ Luther ” a déjà rassuré ses fans sur le fait qu’il se sentait bien, bien qu’il soit dans une catégorie à haut risque en raison d’autres problèmes de santé.

Il a déclaré la semaine dernière: “Ma température est bonne. Je n’ai pas de fièvre.

«Je souffre d’asthme, donc je fais partie de la catégorie la plus à risque. J’ai un problème respiratoire et j’ai souffert d’asthme toute ma vie, donc attraper la couronne n’était certainement pas sur ma liste de seaux, mais même mon asthme est ok. Je ne ressens aucune restriction dans ma respiration ou mes poumons. ”

L’acteur de 47 ans a récemment critiqué les théories du complot selon lesquelles des célébrités sans symptômes étaient payées pour dire qu’elles avaient le virus.

Il a fulminé: “Je pense que le débat sur les riches et les pauvres et qui l’obtient et qui ne l’est pas, je pense, n’est pas un débat sain.

“C’est comme, j’ai passé un test mais j’ai aussi obtenu COVID. Est-ce que cela me rend préférentiel? Je ne comprends pas.

“Il ne devrait pas s’agir de savoir si les riches ou les pauvres l’obtiennent.

Je pense que la négativité autour de la honte de test est contre-productive. Je ne vois pas ce que les gens en retirent. Et aussi cette idée que quelqu’un comme moi va être payé pour dire que j’ai un coronavirus, c’est des taureaux absolus ** t. Quelle stupidité.

“Les gens veulent diffuser ça comme s’il s’agissait de nouvelles. C’est stupide.

“C’est le moyen le plus rapide de rendre les gens malades car il n’y a aucun avantage pour moi et Sabrina assise ici à dire que nous l’avons ou que nous ne l’avons pas. Je ne comprends même pas la logique de cela.”

