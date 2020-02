Iggy Azalea annonce une pause sous les projecteurs

2020-02-21 22:30:04

Iggy Azalea a annoncé qu’elle allait prendre un peu de «temps» sous les projecteurs, car elle veut utiliser son temps pour «créer de grands concepts» pour sa carrière.

Iggy Azalea a annoncé qu’elle allait prendre un peu de «temps» sous les projecteurs.

La rappeuse de 29 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux cette semaine pour faire savoir à ses fans qu’elle allait rester faible pendant un certain temps alors qu’elle prévoyait de faire une pause dans la célébrité, car elle dit qu’elle a besoin de temps pour “créer de grands concepts” pour ses futures sorties.

Iggy a posté cryptiquement sur Twitter: “Quand je serai de retour: vous le saurez.

“Et je serai de retour. (Sic)”

Et après qu’un fan ait dit qu’il serait heureux de l’attendre, le hitmaker ‘Fancy’ a ajouté: “Merci.

“Cette absence est nécessaire pour créer de grands concepts, etc.

“Je ne vous ai pas tous oubliés. (Sic)”

La décision intervient alors que le rappeur a annoncé en décembre qu’elle s’était séparée de son ex-partenaire Playboy Carti.

Iggy a initialement publié un message simple sur Instagram disant “Je suis célibataire”, avant de le suivre plus tard avec un post plus détaillé.

Le rappeur ‘Kream’ a écrit: “J’ai besoin de faire des excuses. Ce n’est pas mon personnage de publier sur Internet les affaires que je traverse dans ma vie privée pour que le monde commente. Je me suis senti très bouleversé et j’ai fait une impulsion choix que j’ai immédiatement regretté, mais il était trop tard pour le défaire.

“La vérité est que j’aime beaucoup Jordan, je le ferai toujours – plus que tu ne pourrais jamais le savoir. C’est tout ce que le monde devrait avoir besoin d’entendre et je suis désolé d’avoir rendu public quelque chose qui devrait toujours rester entre lui et moi, peu importe quoi.”

Iggy – qui était auparavant fiancée à Nick Young – et Carti ont commencé à sortir ensemble en 2018 et ont emménagé ensemble trois mois plus tard.

Carti, 23 ans, a déclaré: “Une fois que j’ai commencé à lui parler, je viens de couper tout le monde. C’était fini. Je soutiens tout ce qu’elle fait.”

