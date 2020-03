Iggy Azalea «coupe les grains de beauté pour réduire le risque de cancer»

2020-03-08 20:30:05

Iggy Azalea, la star du rap en tête des charts, a révélé qu’elle avait “coupé les grains de beauté” de son estomac parce qu’elle craignait qu’ils soient cancéreux.

La star du rap de 29 ans s’est adressée à Twitter pour avouer avoir pris des mesures extrêmes pour réduire son risque de cancer en 2018.

Iggy – qui est l’un des rappeurs les plus connus au monde – a partagé sur la plate-forme de micro-blogging: “J’ai coupé les taupes de mon ventre au cas où ils étaient cancéreux. Et il s’est avéré qu’ils ne l’étaient pas – je suis toujours profondément modérément gentil de triste à ce sujet. Cela s’est produit en 2018. Merci d’avoir écouté ma plainte. Maintenant que j’ai partagé, j’espère que je pourrai enfin avancer. (sic) ”

En décembre, Iggy a annoncé qu’elle s’était séparée de Playboy Carti.

La beauté blonde – qui est née en Australie mais a déménagé aux États-Unis pendant son adolescence pour poursuivre une carrière dans le monde de la musique – a initialement publié un message simple sur Instagram disant: “Je suis célibataire”, avant de le suivre plus tard. poste détaillé.

Le rappeur ‘Kream’ a écrit: “J’ai besoin de faire des excuses. Ce n’est pas mon personnage de publier sur Internet les affaires que je traverse dans ma vie privée pour que le monde commente. Je me suis senti très bouleversé et j’ai fait une impulsion choix que j’ai immédiatement regretté, mais il était trop tard pour le défaire.

“La vérité est que j’aime beaucoup Jordan, je le ferai toujours – plus que tu ne pourrais jamais savoir. C’est tout ce que le monde devrait avoir besoin d’entendre et je suis désolé d’avoir rendu public quelque chose qui devrait toujours rester entre lui et moi, peu importe quoi. (sic) ”

Iggy – qui était auparavant fiancée à la star du basket-ball Nick Young – et Carti ont commencé à sortir ensemble en 2018 et ont emménagé ensemble trois mois plus tard.

