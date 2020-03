Iggy Azalea: l’achat de panique est «stupide»

2020-03-13 17:30:06

La star du rap Iggy Azalea a critiqué l’achat de panique de sa mère, disant que c’était “stupide”.

Iggy Azalea pense que l’achat de panique de sa mère au milieu de la crise des coronavirus est “stupide”.

La star de 29 ans s’est adressée à Twitter pour exhorter ses partisans à résister à la tentation de thésauriser des choses comme du papier toilette et des vivres, malgré la menace du virus.

Iggy – qui est née en Australie, mais a déménagé aux États-Unis pendant son adolescence – a écrit sur la plate-forme de micro-blogging: “Je n’arrêterai pas d’essayer d’amener ma mère à admettre que la panique est stupide À MOINS qu’elle ne mange tous ses poissons en conserve et utilise alllllllll son papier hygiénique.

“Utilisez ALLLLLL votre fille dettol … ou admettez la défaite.

“Blagues à part si, s’il vous plaît Essayez de ne pas paniquer acheter de grandes quantités de choses [love heart emoji]

“La recherche de la santé d’une autre consiste à s’assurer que nous avons tous accès aux articles dont nous avons besoin au lieu de les accumuler inutilement dans votre garage. (Sic)”

Iggy a déploré l’achat de panique peu de temps après que Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont révélé qu’ils avaient récemment reçu un diagnostic de coronavirus.

L’acteur primé et sa femme – qui sont actuellement en Australie – ont été testés pour la maladie après avoir souffert de “courbatures, frissons et fièvres légères”, et Tom a révélé la nouvelle via Instagram.

La star de 63 ans a écrit sur la plateforme de partage de photos: “Bonjour, les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures.

“Rita avait des frissons qui allaient et venaient. De légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le Coronavirus, et nous avons été jugés positifs.

“Eh bien, maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis.

“Nous, Hanks, seront testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde informé et mis à jour. Prenez soin de vous! Hanx! (sic) “

Mots clés: Iggy Azalea, Tom Hanks

Retour au flux

.