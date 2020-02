Il a des «blessures profondes» qui «n’ont jamais guéri»

Après que la poussière se soit dissipée du prince Harry et de Meghan, le drame de sortie de la duchesse de Cambridge, nous espérons que le couple pourra avoir une existence plus heureuse loin des projecteurs. Ils ont peut-être sacrifié leurs titres en RHS et leur financement public, mais c’était, selon le prince Harry, leur seule option pour une vie paisible. Un expert royal affirme que le prince Harry est «très mécontent» depuis un certain temps. Leur nouvelle vie va-t-elle changer les choses?

Prince Harry | Mark Cuthbert / UK Press via .

Le prince Harry et Meghan ont annoncé qu’ils reculaient

En janvier, les Sussex ont annoncé leur plan de «prendre du recul», une décision qui a été soutenue par la reine. Le couple a déménagé avec leur fils Archie au Canada pour commencer une vie qui, espérons-le, échappe à l’examen minutieux des médias et leur permet une existence aussi normale que possible.

Le prince Harry a partagé lors d’un discours comment ils n’avaient pas pris la décision à la légère, expliquant: “Nous faisons tous les deux tout notre possible pour battre le drapeau et remplir nos rôles pour ce pays avec fierté.”

Il a poursuivi: «Une fois que Meghan et moi nous sommes mariés, nous étions excités, nous étions pleins d’espoir et nous étions ici pour servir… La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas celle que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option. “

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Pourquoi le prince Harry est «très mécontent» depuis si longtemps

À la suite de leur éloignement de la famille royale, le couple a assisté à un événement JP Morgan à Miami, où le prince Harry a prononcé un discours sur sa santé mentale, disant: «comment il a été en thérapie au cours des dernières années pour essayer de surmonter le traumatisme de perdre sa mère », a déclaré une source à Page Six.

«Harry a également abordé Megxit. Disant que cela a été très difficile pour lui et Meghan, il ne regrette pas leur décision de démissionner en tant que royals seniors parce qu’il veut protéger sa famille », a déclaré la source. “Il ne veut pas que Meghan et leur fils Archie vivent ce qu’il a fait quand il était enfant.”

Tina Brown, qui a écrit The Diana Chronicles, pense que le prince Harry est mécontent depuis un certain temps. «Je pense que les blessures profondes de la mort de sa mère ne se sont jamais guéries. Et son sens de son rôle en tant que deuxième fils, le fait qu’il a aimé sa carrière militaire mais qu’il est ensuite parti et n’avait pas ce sens », a-t-elle déclaré au New York Times.

Elle a ajouté: “Tout cela s’est réuni pour faire de lui un homme très malheureux.”

Les Sussex semblent plus heureux depuis leur sortie

Meghan n’a «aucun regret» à propos de leur sortie, avec une source racontant au Daily Mail », a-t-elle déclaré. [she and Harry] sentir comme un poids énorme a été levé. “

Le prince Harry serait également heureux de cette décision, avec une source nous disant Hebdomadaire: «Harry est beaucoup plus heureux au Canada et se sent beaucoup plus détendu. Jusqu’à présent, il ne regrette pas cette décision. ”

L’initié a ajouté qu’il était «déterminé à protéger» Meghan et Archie, partageant: «C’était sa priorité n ° 1 et c’est exactement ce qu’il a fait.»