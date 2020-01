Il n’y avait «aucune autre option» pour une «vie paisible»

Le prince Harry a beaucoup à se débarrasser de sa poitrine, remettant les pendules à l’heure sur toutes les rumeurs entourant sa sortie et celle de Meghan Markle de la famille royale. Dans un discours émotionnel prononcé lors du dîner pour les partisans de Sentebale à Londres, le prince Harry a expliqué comment sa femme et lui pensaient que leur décision était la seule option pour eux d’aller de l’avant pour parvenir à une vie paisible.

Prince Harrry | Mark Cuthbert / UK Press via .

Le prince Harry partage la raison déchirante du Megxit

Pendant le dîner, le prince Harry a prononcé un discours qui a abordé les raisons pour lesquelles lui et Markle estimaient qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de quitter leurs fonctions royales.

Le prince Harry a commencé son discours en notant: «Je dois dire que

Je ne peux qu’imaginer ce que vous avez entendu ou peut-être lu au cours des dernières

semaines. Donc, je veux que vous entendiez la vérité de ma part. Autant que je peux partager, pas autant

un prince ou un duc, mais comme Harry, la même personne que beaucoup d’entre vous ont regardé

grandir au cours des 35 dernières années, mais maintenant avec une perspective plus claire. “

Le prince Harry a reconnu que «le Royaume-Uni est ma maison et

endroit que j’aime, “quelque chose” qui ne changera jamais. “Il a en outre partagé que

il “a grandi en se sentant soutenu par un si grand nombre d’entre vous, et j’ai regardé

Meghan à bras ouverts, comme vous l’avez vu l’amour et le bonheur que j’espérais

toute ma vie.”

Le prince Harry a discuté des défis auxquels ils ont été confrontés

Le prince Harry a ensuite partagé «la femme que j’ai choisie car ma femme défend les mêmes valeurs que moi… Et c’est la même femme dont je suis tombé amoureux. Nous faisons tous les deux ce que nous pouvons pour battre le drapeau et remplir nos rôles avec fierté pour ce pays. »

Il a poursuivi: «Une fois que Meghan et moi nous sommes mariés, nous étions excités, nous étions pleins d’espoir et nous étions ici pour servir… La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas celle que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option. “

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Les Sussex ne peuvent plus soutenir la reine

Le prince Harry a partagé que lui et Markle «ne s’éloignaient pas de vous», expliquant qu’ils avaient espéré «continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires mais sans financement public». Ce désir n’a pas pu être satisfait, a noté le prince Harry. , partageant: «J’ai accepté cela en sachant que cela ne change pas qui je suis ou à quel point je suis engagé, mais j’espère que cela vous aidera à comprendre à quoi cela est arrivé, que je mettrais ma famille en retrait de tout ce que j’ai jamais connu de faire un pas en avant vers ce que j’espère être une vie plus paisible. »

Le prince Harry a partagé comment «c’est un grand honneur de servir mon pays et la reine», et a ensuite exprimé sa gratitude pour ceux qui «m’ont pris sous votre aile» après la mort de sa mère.

Il a partagé: «Vous avez pris soin de moi pendant si longtemps, mais les médias sont une force puissante. Et mon espoir est qu’un jour notre soutien collectif les uns aux autres puisse être plus puissant, car c’est tellement plus important que nous. »

Les Sussex ont une «vie de service» devant eux

Le prince Harry a également qualifié cela de «privilège de vous servir» et a expliqué: «nous continuerons à mener une vie de service.» Le prince Harry a également partagé son respect pour la reine, notant: «J’aurai toujours le plus grand respect pour ma grand-mère. , mon commandant en chef, et je lui suis incroyablement reconnaissant, ainsi qu’au reste de ma famille, pour le soutien qu’ils ont apporté à Meghan et à moi au cours des derniers mois. »

En terminant, il a déclaré: «Nous faisons un acte de foi, alors merci de m’avoir donné le courage de passer à l’étape suivante. “