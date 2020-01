Il s’avère que Jinger Duggar et Jeremy Vuolo ont enfreint une règle majeure du Duggar avant le mariage

Jinger

Duggar et Jeremy Vuolo semblent vivre une vie heureuse ensemble sur Counting On. Les deux ont été mariés

depuis 2016, et ils se sont installés dans leur nouvelle maison de Californie l’année dernière avec

avec leur fille, Felicity.

Les Duggars ont des règles très strictes dans les relations avant le mariage. Mais les saisons précédentes de la téléréalité populaire prouvent que Duggar et Vuolo n’ont pas toujours suivi les règles.

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo | Michael Kovac / . pour Discovery Channel

Duggar et Vuolo sont devenus le couple le plus moderne de la famille

Depuis qu’ils se sont mariés en novembre 2016, ils se sont fait une réputation de couple Duggar le plus moderne. Après leur mariage, Duggar et Vuolo ont déménagé à Laredo, au Texas, où ils ont commencé à établir leurs propres règles familiales. Duggar a commencé à porter des pantalons et à agir de façon plus moderne. Elle a commencé à regarder la télévision (quelque chose qu’elle était à peine autorisée à faire en grandissant) et à se faire des amis à l’extérieur de l’église.

Les deux ont déraciné leur vie et ont déménagé en Californie l’été dernier, où ils ont profité de la vie d’un couple apparemment moderne.

Michelle et Jim Bob Duggar ont des règles de courtage très strictes

Jim Bob et Michelle Duggar ont choisi d’élever leurs enfants

très différemment que la plupart des enfants aux États-Unis sont élevés. Les Duggars

ne sont autorisés qu’à comparaître en cour, et non à dater, et ne

intimité physique limitée avant le mariage. Cela comprend les relations sexuelles

des rapports sexuels, bien sûr, mais aussi une intimité physique modérée, comme des étreintes

et tenue de la main. Les Duggars ne peuvent qu’embrasser leurs proches (au moins

au moins jusqu’à ce qu’ils soient engagés), et ils ne peuvent pas s’embrasser jusqu’à ce qu’ils se marient.

Les enfants ont certainement un mode de vie différent de la plupart des enfants de leur âge, mais ils semblent être d’accord avec la rigueur, car ils se considèrent purs aux yeux de Dieu.

Duggar et Vuolo se sont étreints avant d’être fiancés

Bien que ce soit une règle Duggar générale que seuls les câlins

autorisé avant l’engagement, Jinger Duggar et Jeremy Vuolo ont enfreint cette règle

pendant leur parade nuptiale. Pendant la parade nuptiale du couple, Vuolo a voulu surprendre

sa petite amie et lui rendre visite en Arkansas. Jessa Duggar a emmené sa sœur à

déjeuner et Vuolo a apporté la nourriture des sœurs pour surprendre sa femme préférée.

Quand Duggar l’a vu, elle ne pouvait pas contenir son excitation, et elle lui a donné un câlin à part entière. Bien sûr, il semblait qu’elle ne voulait pas l’étreindre et seulement parce qu’elle ne pouvait pas s’en empêcher, mais le tout a été filmé pour Counting On.

Un autre couple Duggar a également enfreint certaines règles de courtage

Étonnamment, Duggar et Vuolo n’étaient pas le seul couple à

enfreindre les règles de courtisation. Les enfants Duggar ont toujours besoin de chaperons à leurs dates,

mais quand John David Duggar a commencé à courtiser Abbie Burnett, les deux d’entre eux

choisi de ne pas

de toujours utiliser des chaperons et ont pu établir leur propre ensemble de règles (John

David était à la fin de la vingtaine à l’époque, c’est peut-être pourquoi il était un

exception).

On ne sait pas si les jeunes enfants Duggar auront plus

assouplissement des règles de courtage, car il semble que les parents deviennent moins stricts

les enfants qu’ils ont. Mais pour l’instant, Michelle et Jim Bob s’en tiennent à leurs armes

ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.