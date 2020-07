Il y a 1 Kardashian qui ne ressemble à aucun de ses parents et ses fans ne peuvent pas s’en remettre

Les sœurs Keeping Up With the Kardashians ont été mises en place pour comparer toute leur vie. À certains égards, il est impossible pour trois femmes de la même famille célèbre d’échapper à ce genre d’examen public.

Les fans ont considéré tout ce dont l’une des trois sœurs au nom allitératif a le plus d’abonnés Instagram à qui est la plus courte. Étant donné que toutes les sœurs ont réussi à exploiter les médias sociaux avec succès pour leur carrière et que ces messages comportent souvent des images d’eux-mêmes, leurs apparitions sont souvent une source de nombreuses discussions.

Dernièrement, les fans se demandent pourquoi l’un des trois ne ressemble à aucun de ses parents.

L’arbre généalogique Kardashian est complexe

La famille Kardashian est devenue célèbre avec l’apparition révolutionnaire de Keeping Up with the Kardashians en 2007. À ce moment-là, le public a été présenté à Kris Jenner et à ses cinq filles. Pour beaucoup de gens, la famille semblait sortir de nulle part, mais ils avaient des liens avec le public avant la création de cette émission de téléréalité.

Les trois femmes les plus âgées – Khloé, Kourtney et Kim Kardashian – sont les filles du précédent mariage de Kris Jenner avec Robert Kardashian. Le couple avait également un fils nommé Robert Kardashian, Jr.

L’aîné Robert Kardashian, décédé en 2003, était l’un des avocats qui ont travaillé pour O.J. L’équipe de défense de Simpson. Kris Jenner et Robert Kardashian ont divorcé en 1991. Plus tard, Kris Jenner et Caitlyn Jenner auront deux autres filles nommées Kylie et Kendall Jenner.

Depuis lors, les sœurs Kardashian et Jenner ont grandi aux yeux du public et nombre d’entre elles ont eu leurs propres enfants. Les fans de la téléréalité voient aujourd’hui un réseau complexe de membres de la famille à l’écran.

Kardashian-Jenners est critiqué pour avoir altéré son apparence

Au fil des ans, les sœurs ont souvent été choisies pour avoir publié des photos qui, selon les fans, ont été modifiées. Récemment, par exemple, Kourtney Kardashian a été accusée d’avoir édité des photographies pour faire croire qu’elle avait pris du poids.

Dans ce cas, la spéculation était que Kardashian tentait d’alimenter encore plus de rumeurs sur sa relation potentiellement ravivée avec Scott Disick en incitant les fans à se concentrer sur une grossesse potentielle.

Dans des modifications moins dramatiques, les sœurs ont fréquemment modifié leur apparence dans les publications sur les réseaux sociaux. Depuis qu’ils ont été dans l’œil du public pendant une grande partie de leur vie, il y a beaucoup de photos avant et après pour comparer côte à côte, et les fans suggèrent fréquemment que la chirurgie plastique ou la retouche photo lourde a changé leurs visages afin bien qu’ils soient pratiquement méconnaissables de leur ancien moi.

Une sœur ne ressemble pas à ses parents, disent les fans

Fidèle à la tendance à distinguer l’apparence des sœurs Kardashian, un fil de discussion Reddit a demandé aux participants d’évaluer à qui les filles ressemblaient le plus: leur mère Kris Jenner ou leur père Robert Kardashian.

De nombreux fans ont rapidement convenu que Kourtney Kardashian ressemblait beaucoup à son défunt père. « Kourt est tout son père », a écrit l’un d’eux. Kim Kardashian, dont beaucoup ont pesé, ressemble à un mélange de ses deux parents. « Kim et Kourtney ressemblaient à des jumeaux car ils étaient plus jeunes, et les deux manifestaient magnifiquement les traits de leurs deux parents », a ajouté un autre commentateur.

La seule sœur que les fans ne pouvaient pas facilement placer avec l’un ou l’autre des parents, cependant, était Khloe Kardashian. « Désolé d’être scandaleuse, mais elle ne ressemble en rien à Robert », a expliqué un commentateur « [K]hloé ne ressemble à rien », a ajouté un autre.

Certains fans sont allés jusqu’à faire tourner leurs propres théories du complot sur la véritable filiation de Khloe Kardashian. «Je ne peux pas être convaincu que Khloé est l’enfant de Rob. Je veux dire même qu’il avait des soupçons, et je crois qu’il en savait plus que ce qu’on nous a laissé savoir. Elle ne ressemble à aucun d’eux – de la structure osseuse au teint de couleur », a écrit un fan. Un autre est allé encore plus loin en nommant un père potentiel: «C’est choquant à quel point Khloe ressemble à Alex Roldan. Je parierais probablement ma vie qui est son père biologique. «