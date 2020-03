Il y a beaucoup de mystère autour de l’ascenseur

Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter et Penny vivaient tous dans un immeuble d’appartements qui a été transformé en ascenseur lorsque l’ascenseur s’est cassé des années avant le début de The Big Bang Theory. Au cours des 12 saisons, une grande attention a été accordée à l’ascenseur. En fait, l’ascenseur cassé a joué un rôle central dans plusieurs scénarios, mais ce qui lui est réellement arrivé et quand cela s’est produit est encore un peu mystérieux. Les fans ont peut-être remarqué que l’ascenseur et son délabrement sont au centre de plusieurs grands trous de l’intrigue The Big Bang Theory.

Le gang serait responsable de l’ascenseur cassé

Les fans de la série finissent par découvrir que Sheldon,

Leonard, Howard Wolowitz et Raj

Koothrappali est la raison pour laquelle l’ascenseur est cassé. Dans la saison 3 de Leonard

explique qu’il testait un carburant de fusée expérimental avec Howard et

Raj quand ils découvrent qu’ils ont incorrectement calculé le carburant requis

pour la fusée modèle de Howard.

Avec la cartouche qui fume, Leonard panique et tente de

prenez le carburant dehors. Il monte dans l’ascenseur, mais Sheldon retire Leonard

de l’ascenseur au moment où les portes se ferment et la cartouche explose. Apparemment,

Sheldon avait rapidement calculé combien de temps il faudrait à la cartouche pour exploser

et sauvé Leonard. Non seulement l’histoire explique comment l’ascenseur est tombé en panne, mais

il

a également expliqué pourquoi Leonard est resté colocataires avec Sheldon indépendamment de

ses excentricités.

Pourquoi Howard ne semble-t-il pas savoir ce qui s’est passé?

L’explication semble lier quelques questions essentielles.

Il explique comment

ascenseur a été rendu inutilisable, pourquoi Sheldon et Leonard ne se sont jamais plaints

à ce sujet à la direction, et pourquoi Leonard et Sheldon étaient encore colocataires, mais

il y avait plus de mystère autour de l’histoire à venir. Howard a agi une fois comme il l’avait fait

aucune idée de la façon dont l’ascenseur a été désactivé, mais selon l’épisode de la saison 3,

Howard est en fait partiellement responsable de toute la situation.

C’était l’idée d’Howard d’utiliser le carburant de fusée que Leonard avait

pour propulser sa fusée modèle, et il était sur place lorsque tout l’incident

arrivé, selon le flashback. Il semble un peu étrange que Howard soudainement

oublié ce qui s’est passé, mais le trou de l’intrigue n’a jamais été expliqué. Là encore, c’est

n’a jamais expliqué comment ils s’en sont sortis non plus.

Lorsque précisément l’incident de l’ascenseur s’est produit est inconnu,

aussi

La première référence à l’ascenseur cassé vient dans la saison 1

quand Leonard dit à Penny que l’ascenseur est en panne depuis deux ans. La première

saison de l’émission a commencé à être diffusée en septembre 2007. Cela signifie que l’incident de l’ascenseur

a eu lieu en 2005 ou 2006. Cela semble être une explication raisonnable,

mais la date change plus tard.

Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) et Sheldon Cooper (Jim Parsons) | Monty Brinton / CBS via .

Selon le

Express, Leonard dit plus tard à Penny que l’ascenseur s’est cassé en 2003, un

deux à trois ans avant la date à laquelle il a initialement donné Penny. Est-ce que ça pourrait être

que Leonard parlait juste en général pendant la première saison? Ses

possible, mais les auteurs n’ont jamais éclairci le problème, et cela ne ressemble pas à

ils prévoient de le faire maintenant que le

émission est officiellement diffusée.