Il y a probablement une personne qui n’est pas heureuse de voir Jimmy Garoppolo dans le Super Bowl

Jimmy

Garoppolo a un gros match à venir. Le quart-arrière de 28 ans est

faire le trek de cross-country pour combattre les chefs de Kansas City dans le Super

Bol. Alors que tout le monde connaît son quart adverse, Patrick Mahomes, est

heureusement impliqué avec son

chérie du lycée, personne ne sait vraiment où la vie amoureuse de Garoppolo

des stands. Il semble que c’est ainsi qu’il aimerait le garder, mais il y en a un cassé

cœur qui ne l’enracinera probablement pas le 2 février.

Il peut avoir brisé un cœur ou deux à

quelque point

Alors que Garoppolo a le désir de garder

sa vie privée privée, on dirait que l’appelant a cassé au moins

un cœur depuis qu’il a rejoint la NFL. Garoppolo était autrefois lié à Alexandra King, une

Modèle basé à Boston. La paire était

repéré en mars 2018. En fait, TMZ

pris des photos du duo se tenant la main et canoodling. Tout le monde supposait qu’ils étaient

un élément. Tout le monde sauf Garoppolo, apparemment.

Jimmy Garoppolo # 10 des 49ers de San Francisco l | Thearon W. Henderson / .

Garoppolo, tout en parlant avec Bleacher

Rapport, a affirmé que les deux n’étaient jamais un couple, et ce mot de leur romance

était une nouvelle pour lui. Garoppolo a encore prouvé le point quand il a été repéré

dîner avec un

actrice de cinéma adulte et une autre femme anonyme. Garoppolo n’a jamais confirmé

relation entre lui-même et Kiara Mia, l’actrice adulte en question. Ils

n’ont plus jamais été repérés ensemble.

Alexandra King semblait penser qu’ils étaient ensemble

Si Garoppolo était timide avec les journalistes ou carrément

nier un lien vers King est inconnu. Il est possible que la paire soit ensemble,

mais que Garoppolo ne voulait tout simplement pas le partager avec le public. Roi,

apparemment, ne ressentait pas la même chose. Bien qu’elle l’ait depuis supprimée

Instagram, elle a partagé des photos avec Garoppolo avant qu’ils ne se séparent

façons.

En février 2018, King s’est rendu sur la plateforme de partage de photos pour ajouter une photo d’elle avec la star du football. Elle a noté qu’il était sa «valentine» dans la légende, donc il semblait que les choses devenaient assez sérieuses. Quelques photos supplémentaires de Garoppolo sont apparues sur le fil avant qu’elles ne disparaissent toutes inexplicablement. Finalement, tout le profil a disparu.

Alexandra King n’est probablement pas une grande fan de Garoppolo

Les relations se terminent, ce n’est pas un gros problème, mais il semblerait que King et Garoppolo n’aient pas mis fin à leur cour en bons termes. En septembre 2018, des mois après sa dernière rencontre avec King, Garoppolo a déchiré son LCA. Alors qu’il était transporté hors du terrain, la nation des neuf a retenu son souffle. King a plutôt choisi Instagram.

Dans un simple post, elle a simplement partagé un mot – Karma. Les fans ont supposé que la publication sur les réseaux sociaux concernait Garoppolo, et il semble que c’était probablement le cas. King s’est rendu sur Twitter pour partager un échange qu’elle a eu plus tard avec sa mère. C’était plus ou moins la même chose, beaucoup de discussions sur le karma, mais aucune mention de Garopolo, selon le New York Post.

La présence de King sur les réseaux sociaux est désormais quasi inexistante. Sa

Instagram a été supprimé, donc toutes ses réflexions sur la chance de Garoppolo de diriger

les 49ers à la

Le Super Bowl ne sera probablement pas rendu public. Ce serait certainement

intéressant de savoir ce qu’elle en pense.