Il y a une autre théorie populaire sur la séance de thérapie de Randall

Les représentations de séances de thérapie à la télévision et au cinéma sont un dispositif de complot intéressant depuis des décennies, même si le thérapeute a surtout été montré dans chaque scène. Lorsque Randall (Sterling K. Brown) est allé voir un thérapeute dans l’épisode Clouds de This Is Us, les choses ont été faites un peu différemment de l’habituel. La thérapeute, le Dr Leigh (Pamela Adlon), n’a été vue dans l’épisode qu’à la fin.

Analysé d’un certain point de vue, c’était une décision intelligente dans un épisode se concentrant principalement sur Randall se réconciliant avec son anxiété. De plus, le fait qu’il ait fini par se réaliser lui-même pourrait en dire plus sur la valeur de la thérapie que de ne pas tout faire.

Il vaut la peine de prendre une minute pour regarder ces scènes de thérapie et voir comment elles se comparent aux célèbres séances de cinéma / télévision au fil des ans.

Presque toutes les scènes de thérapie célèbres de l’histoire de la télévision ou du cinéma ont montré le visage du thérapeute

En remontant dans le temps à des scènes de thérapie célèbres, il est clair que la tradition a été maintenue pour montrer le visage du thérapeute tôt et présenter une interaction directe avec le patient. Que ce soit à travers la perspective du thérapeute, à travers le patient ou une vision omnisciente, les écrivains ont généralement montré les réactions du thérapeute en écoutant une conversation avec le client.

Ces dernières années, l’exemple le plus célèbre sur grand écran était Good Will Hunting. La raison en était double: Robin Williams a joué le thérapeute et Matt Damon était le personnage central aux problèmes intenses.

Il est sûr de dire que Williams a peut-être été le premier acteur à remporter un Oscar pour avoir joué un thérapeute. Là encore, de nombreux autres exemples existent dans les films primés aux Oscars, y compris l’excellent Ordinary People de 1981.

Il n’y a pas trop souvent eu d’exemple où le thérapeute reste anonyme jusqu’à la scène finale pendant que This Is Us tentait. Il y avait toujours une bonne raison narrative derrière leur approche.

Ne montrant pas que le thérapeute de Randall Pearson a mis l’accent sur le personnage

Un exemple existe dans les annales de l’histoire de la télévision où un personnage vedette a parlé à un thérapeute inconnu. Dans la comédie télévisée Maude des années 1970, un épisode (intitulé Maude porte son âme) a le personnage principal (Bea Arthur) qui va voir un psychothérapeute. L’épisode entier était juste Arthur faisant un monologue d’auto-analyse pendant 22 minutes.

Pendant toute la séance, cependant, le thérapeute de Maude n’est jamais montré ni même entendu. S’il y a un modèle dont This Is Us s’est inspiré, c’était probablement l’épisode Maude. Sauf que le thérapeute de Randall a été entendu et finalement montré comme une femme à la fin.

Ce qui est le plus similaire entre ces deux épisodes, c’est la réalisation par le patient de ses problèmes. Dans l’épisode de Maude, il est facile de dire que ce n’est pas vraiment pratique que quelqu’un vienne à une révélation sur lui-même en si peu de temps. Pour Randall, il a trouvé des réponses… bien que s’étalant sur deux séances.

L’idée narrative de simplement laisser Randall parler a laissé les téléspectateurs supposer qu’il était capable de résoudre son problème par lui-même, mais avait juste besoin d’un thérapeute pour le guider là-bas. Les fans de Reddit l’ont remarqué récemment.

Est-ce que tout le monde reverra Randall chez son thérapeute?

Le consensus général des fans pensait également que le malaise ressenti par Randall était la vraie raison pour laquelle le thérapeute n’avait pas été initialement montré. Si le thérapeute n’avait pas été montré du tout, on aurait pu supposer que Randall faisait de la thérapie dans sa tête.

Cela a aidé le Dr Leigh connaissait déjà Randall à travers ses discours politiques, car comprendre une personne depuis le début est essentiel pour l’aider à trouver des solutions. Les rapports sont, le Dr Leigh sera vu beaucoup plus maintenant que Randall comprend enfin son anxiété.

Considérez cela comme un grand service public de la part de This Is Us pour montrer la valeur de la thérapie pour l’anxiété lorsque la simple capitulation à la prise de médicaments peut causer plus de problèmes que d’aide.