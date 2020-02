Il y a une preuve que la reine Elizabeth voit la sortie de la famille royale du prince Harry comme temporaire

La reine Elizabeth pense-t-elle que le prince Harry revient?

Les blessures sont encore fraîches comme le duc et la duchesse de Sussex

seulement annoncé

leur départ de la famille royale il y a quelques semaines. La déclaration du palais

a précisé que Sa Majesté était aussi aveugle que nous tous. Oui,

nous savions tous que le prince Harry avait du mal

avec l’attention des médias et l’attention du public pendant des décennies. Mais ce mouvement semblait

extrême, même pour lui.

Les membres de la famille royale ont activement travaillé sur les détails de la sortie du couple au cours des deux dernières semaines et maintenant la reine Elizabeth emportera l’une des réalisations les plus précieuses du prince Harry – ses honneurs militaires.

Cependant, les fans perspicaces se rendent compte que la reine laisse la porte ouverte pour le retour éventuel de son petit-fils. On dirait qu’elle pourrait même s’y attendre.

La reine Elizabeth et le prince Harry | Steve Parsons – Piscine WPA / .

La famille royale réévaluera le prince Harry et Meghan Markle

sortie dans un an

Le duc et la duchesse de Sussex ne sont pas les premiers membres de la famille à quitter la vie royale. Mais ils établissent un précédent surprenant avec une clause intégrée dans leur plan de sortie qui permet aux deux parties de réexaminer la relation dans un an et de voir si cela fonctionne toujours. Avec un langage comme celui-là, il est clair qu’il s’agit davantage d’une séparation provisoire que d’un divorce définitif.

Il y a une chance que cette année à venir se passe horriblement

Harry et Meghan et qu’ils voudront retourner à la vie royale active. Notamment

à la lumière de la dernière chose que la reine Elizabeth prend au prince Harry.

Le prince Harry ne pourra plus utiliser ses titres militaires honorifiques

Prince Harry | Max Mumby / Indigo / .

C’est vrai qu’Harry a eu du mal à trouver sa place

la famille royale, en particulier

comme «l’héritier de réserve» qui ne verrait probablement jamais le trône. La seule chose qu’il

a toujours été fier de son service militaire.

Mais même si le duc de Sussex a passé des années au service de son

pays, maintenant avec sa sortie, il sera obligé de donner

ses rôles honorifiques dans l’armée britannique. Et il n’était pas content de ça. «Notre espoir était de continuer à servir

Reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans public

financement », a déclaré le prince Harry dans un discours. “Malheureusement, ce n’était pas

possible.”

Il y a une doublure argentée

tout cela, cependant. La porte est ouverte pour que le prince Harry revienne.

Personne ne remplira le prince Harry

rôles précédents

Le prince Harry et la reine Elizabeth | Photothèque Tim Graham via .

La reine Elizabeth savait exactement

ce qu’elle faisait en refusant de laisser le prince Harry garder son plus précieux

titres dans la famille royale. Entre ce mouvement et forcer Harry et

Meghan cessera d’utiliser le mot «royal» dans le cadre de son image de marque, Sa Majesté est

montrant au couple à quel point la vie est différente sans

son soutien.

Mais dans un mouvement miséricordieux, le

la reine n’a pas immédiatement remplacé le prince Harry dans ces rôles honorifiques et est

prévoit plutôt de suspendre de nouvelles nominations pour l’année prochaine au cas où Prince

Harry choisit de revenir.

Harry sera obligé d’assister

événements militaires en civil, qu’un responsable militaire a qualifié de «très

malheureux.” Ce changement sera-t-il suffisant pour le ramener dans le giron? La reine

espère que c’est.