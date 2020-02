Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, quittant leurs fonctions royales pour des pâturages plus verts, ont laissé les fans royaux s’interroger sur le statut de la relation entre le prince Harry et le prince William maintenant que les Sussex vivent au Canada. Harry avait confirmé que les rapports de leur querelle étaient vrais et, si l’on en croit un nouveau rapport, ils “ne sont pas partis en bons termes.”

Le prince Harry a admis que les choses étaient tendues entre eux

Alors que les rumeurs ont persisté qu’il y avait une rupture entre les frères et que cela avait tout à voir avec William avertissant Harry de se déplacer trop vite avec Meghan, ils sont restés maman à propos des potins.

Lors du documentaire Harry & Meghan: An African Journey 2019, le prince Harry a finalement abordé les rumeurs.

“Une partie de ce rôle et une partie de ce travail et cette famille étant sous la pression qu’elle subit … inévitablement, vous savez, des choses se produisent”, a expliqué le prince Harry. “Mais écoutez, nous sommes frères. Nous serons toujours frères. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment mais je serai toujours là pour lui et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi. “

Il a ajouté: “Nous ne nous voyons pas autant que nous le faisions

parce que nous sommes tellement occupés, mais je l’aime beaucoup. La majorité des trucs sont créés

À partir de rien.”

Le prince Harry semblait optimiste quant à leur relation, cependant, comme il l’a noté: “Mais en tant que frères, vous avez de bons jours et vous avez de mauvais jours.”

Ils n’étaient toujours pas en «bons termes» quand Harry et Meghan sont partis

Lorsque le prince Harry et Meghan ont annoncé qu’ils prendraient du recul par rapport à leurs fonctions royales, il n’était pas clair si la querelle des frères avait quelque chose à voir avec la décision. Un initié partage qu’ils n’ont pas arrangé les choses lorsque le prince Harry et Meghan sont sortis, mais il y a un sentiment de soulagement, alors peut-être que la suppression des éléments stressants de leur relation permettra aux frères de faire la paix.

“Ils ne sont pas partis en bons termes par tous les moyens, mais ils sont

tous deux soulagés que ce soit fini », a déclaré un ami de la famille à People.

L’initié a ajouté: «Peut-être [Meghan and Harry] ne pensait pas

les choses exactement comme ils auraient pu, mais ils voulaient être heureux. Qui peut

les en blâmer? “

La réaction du prince William à la blague de Brad Pitt sur Harry a-t-elle révélé quoi que ce soit?

Le prince William était sur place pour les BAFTA, en tant que président de l’académie, le 2 février, et son attitude à l’égard du drame de sortie a été mise à l’épreuve lorsque Brad Pitt en a plaisanté dans son discours d’acceptation.

Comme Pitt n’a pas pu assister à la cérémonie de remise des prix, sa co-vedette Margot Robbie a prononcé un discours qu’il a écrit, qu’elle a prononcé lorsqu’il a remporté le prix du meilleur acteur de soutien.

“Hé la Grande-Bretagne, j’ai entendu que tu venais de devenir célibataire – bienvenue au club”, a lu Robbie dans le discours de Pitt. “Je vous souhaite le meilleur avec le règlement du divorce.”

Après avoir remercié les remerciements obligatoires, Robbie a lu: “Il dit qu’il va nommer cet Harry parce qu’il est vraiment excité de le ramener aux États-Unis avec lui.” Elle a ajouté: “Ses mots, pas les miens!”

La caméra tournée vers le prince William et Catherine, duchesse

de Cambridge dans le public pour leur réaction à la blague et ils ont tous les deux

est apparu de bonne humeur.