«Insécurité:» À quoi s’attendre dans la saison 4

Les fans étaient furieux quand Issa Rae a annoncé qu’Insecure ne reviendrait pas avant le printemps 2020, près de deux ans après la fin de la saison 3. L’horaire de Rae a été mouvementé alors que son catalogue d’acteurs s’élargit. Elle a également lancé sa propre maison de disques et ouvert un café à Los Angeles, ce qui s’avère être une femme d’affaires.

Affiche HBO non sécurisée via Twitter

Lorsque le teaser de la saison 4 a finalement été publié, l’esprit des fans a finalement été mis à l’aise. Alors que Rae fait la promotion de ses deux films en cours, elle a laissé tomber des indices sur ce à quoi ressemblera la prochaine saison.

Comment s’est terminée la saison 3 de «Insecure»?

Le personnage d’Issa a eu du mal à mettre le pied sur terre après avoir eu un cœur à cœur avec Lawrence dans la finale de la saison 2. La saison 3 a commencé avec elle sur le canapé de Daniel et insatisfaite de son travail chez We Got Y’all – le non organisation à but lucratif, elle travaillait depuis cinq ans. Pour ajouter l’insulte à la blessure, elle éprouvait des difficultés financières, la laissant stagner dans sa situation de vie et ne sachant pas quoi faire au niveau du travail.

Source: Instagram

Au fil de la saison, Issa a commencé à prendre en main sa vie. Après avoir réalisé que Daniel n’était pas la meilleure option pour elle, elle s’est débarrassée de lui pour de bon et a cessé de dépendre des hommes pour la validation. Elle a fait un grand pas en quittant son emploi dans le secteur sans but lucratif et en trouvant un concert en tant que gestionnaire d’appartement qui lui a permis de vivre dans son propre appartement à un taux réduit.

La vie amoureuse d’Issa était également revenue sur la bonne voie. Elle a rencontré Nathan, qui l’a encouragée à prendre des risques. Mais quand Nathan l’a fantôme, elle a eu du mal à avancer. Nathan est revenu et a affirmé qu’il avait besoin d’une pause de santé mentale de sa propre vie, mais l’excuse n’était pas suffisante pour Issa.

Source: Instagram

La saison 3 s’est terminée avec Issa mettant le pied à terre et ne mettant pas les besoins des hommes dans sa vie en premier. Elle a également donné à sa meilleure amie Molly quelques mots de choix après que Molly ait avoué qu’elle avait fui Nathan, croyant qu’elle protégeait Issa. Issa a fait savoir qu’elle était sur le siège du conducteur en train d’avancer.

Source: Instagram

Issa Rae donne un aperçu de ce que la saison 4 de «Insecure» va montrer

La bande-annonce officielle de la saison 4 n’a pas encore été publiée, mais cela n’a pas empêché Rae et l’équipe de partager des moments en coulisses. Il a déjà été confirmé qu’Issa, Molly, Tiffany et Kelly sont de retour pour leurs manigances habituelles. En ce qui concerne les hommes de la série, Rae a récemment confirmé que ses anciennes flammes feront également leur apparition.

Source: Instagram

La saison 4 s’est terminée avec Larence et Issa ayant plus de fermeture. Elle a partagé son plan d’affaires pour son festival de musique avec Lawrence, qui a eu la gentillesse de donner quelques conseils à son ex.

Dans une interview avec Variety, Rae a révélé que Lawrence était de retour, Ellis réalisant même un épisode cette saison. Dans une tournure intéressante, Rae elle-même n’est pas dans l’épisode qu’il a réalisé. Ellis a précédemment expliqué que Lawrence a le voyage émotionnel le plus profond de la saison.

Issa Rae et Jay Ellis via Twitter

Quant à savoir comment les choses se passeront avec Nathan, Rae a déclaré à Variety que la santé mentale de Nathan sera explorée.

«Nous savions que nous voulions mettre fin [Season 3] avec cette révélation, et nous savions que la saison suivante, nous voulions aller un peu plus loin », a déclaré Rae. “Nous ne voulions pas que ce soit une grosse intrigue comme,” Hé, je dois vous dire ceci. “Nous voulons que cela se construise progressivement, donc vous êtes en train de faire ce voyage avec lui.”

Insecure sera présenté en première sur HBO le 12 avril et proposera un record de 10 épisodes.