Inside Growing Up Hip Hop Star Egypt Criss ‘Wedding Woes

Un engagement est censé être quelque chose à célébrer, mais cette saison sur “Growing Up Hip Hop”, arriver à une proposition a été tout sauf facile pour les stars Egypt Criss et le rappeur Sammattick.

Alors que les deux se sont fiancés en juin 2019, il n’a pas encore été diffusé sur la série télévisée WE. Jusqu’à présent, les téléspectateurs ont vu Sam planifier de poser la question – seulement pour que certains des amis et de la famille du couple essaient de l’empêcher de se produire.

Bien que la cousine égyptienne Tee Tee et son amie Briana Latrise soient clairement contre les noces, les fans ont regardé Sam demander à la mère d’Egpyt – Pepa de Salt-N-Pepa – sa bénédiction, qu’elle a donnée.

La conversation de Sam avec le père égyptien, Treach from Naughty by Nature, sera diffusée ce soir – mais TooFab a rattrapé le couple avant l’épisode pour parler de l’obtention de la permission de ses parents, des ennemis qui se trouvent sur leur chemin et qui peut ou non obtenir un invitation au mariage.

Il y a eu beaucoup d’ingérence, en particulier de la part de votre cousin, qui a conduit à cette proposition. Pourquoi pensez-vous qu’il y avait tant de gens qui essayaient de faire dérailler cela?

Egypte: Ils ne sont pas prêts à me voir entrer dans quelque chose. Ils ont peur que je ne leur parle jamais ou que je ne sente pas que j’en ai besoin et c’est bizarre pour moi, parce que si vous me connaissez, je ne suis pas comme ça. Je peux être avec quelqu’un et je peux évidemment être autour de ma famille et passer un bon moment et toujours demander des conseils. Je n’ai pas seulement à demander conseil à mon partenaire. C’est bien de dire que vous n’approuvez pas pour le moment, mais si vous n’avez pas vraiment vos propres raisons personnelles [to object], Je ne pense pas qu’il y ait un point.

Voyez-vous d’où ils viennent?

Égypte: des étrangers, oui, parce qu’ils ne sont pas complètement à l’intérieur et qu’ils ne sont pas complètement derrière le placard, derrière les portes, pour voir ce qui se passe. Donc, des étrangers, je comprends, j’ai 21 ans, les gens ne pensent pas que j’ai assez d’expérience. Je n’ai pas fait assez dans ma vie où je suis prêt. Faites confiance, je n’aurais pas dit «oui» si j’avais vraiment eu envie de continuer à explorer dans la vie. Je suis toujours la fille des parents emblématiques. Au collège, j’ai dû quitter l’école pendant environ deux semaines pour aller en Australie pour un concert. J’ai dû voyager une bonne partie de ma vie et sortir et faire beaucoup de choses que je voulais faire. Et mes parents ont toujours été si favorables aux décisions que j’ai prises parce qu’ils me faisaient confiance pour savoir qu’ils m’ont élevé correctement.

En parlant de vos parents, nous avons vu Sam obtenir la bénédiction de Pepa. L’épisode de jeudi le voit parler à votre père, Treach. Sam, pouvez-vous en parler un peu? Et c’était toujours ton plan?

Sam: C’était définitivement toujours le plan de parler à Treach. J’ai beaucoup de respect pour lui et je voulais toujours m’assurer qu’il voit à quel point je lui suis respecté et ce que je ressens pour elle. Donc c’était toujours le plan de lui parler … c’était définitivement quelque chose dont je voulais parler et lui parler en premier. Ce fut un moment spécial pour moi et lui, il sait qui je suis, il connaît mon personnage et il sait certainement que je suis aussi très bien pour sa fille. Je l AIME. Ce fut un grand moment pour moi.

Question hypothétique pour chacun de vous. Ne vous avaient-ils pas donné leur bénédiction, qu’est-ce que cela signifierait?

Sam: Pour moi, ça aurait été de retour à la planche à dessin. Je n’aurais pas fait ce pas sans eux et sans leur permission. Compte tenu de l’amour et du respect qu’ils m’ont témoignés, je veux m’assurer que ce soit réciproque. Cela aurait été de retour à la planche à dessin et tout ce qu’ils pensaient que j’aurais dû prouver pour y arriver et pouvoir obtenir cette autorisation, je l’aurais fait pour m’assurer que cela se produise.

Egypte: je suis tellement reconnaissant qu’ils le voient pour qui il est vraiment et réalisent que vous êtes un grand mec, un gars formidable et rendent notre fille heureuse, ce qu’il fait vraiment. Je suis juste reconnaissant que ce fut un «oui» et nous pouvons commencer notre voyage ensemble.

Avez-vous été surpris ou attendiez-vous la bénédiction?

Sam: Je m’attendais vraiment à un peu de tension, parce que c’est leur bébé. Dans l’ensemble, je sais que j’avais définitivement fait mes preuves et leur ai montré que je méritais d’assumer cette responsabilité. Ils n’avaient pas vraiment d’autre choix que de dire oui, étant donné que j’étais prêt à faire mes preuves à tout moment.

Et maintenant, pour les gens qui se mêlaient de ça, où en êtes-vous maintenant avec eux?

Egypte: Quand il s’agit de famille, comme mon cousin Tee Tee, je comprends. Je crois qu’elle est trop surprotectrice à un certain moment, mais je l’obtiens quand c’est de la famille. Le truc, c’est qu’en ce qui concerne la famille, je préfère qu’elle n’y soit pas autant car cela met une situation délicate entre la personne que j’aime et ma famille. Je veux que nous soyons tous ensemble, je veux que nous passions tous un bon moment ensemble.

Mais des gens comme Briana, elle n’est pas dans la famille. Il peut être plus facile d’entendre quelqu’un qui n’est pas dans la famille parce que je me dis «OK, c’est juste l’opinion d’une autre personne». Mais vous verrez dans le prochain épisode jusqu’où elle va vraiment. Et c’est au point où je ne peux plus vraiment la voir comme une sœur. Je ne peux pas la voir comme quelqu’un que j’appellerais quelqu’un qui prétend m’aimer, car pour moi, certaines choses que vous ne dites pas à ceux que vous aimez.

Comment se passent les invitations? À cause de tout le drame, y a-t-il des gens qui n’en auront pas?

Egypte: En ce qui concerne la famille, je vais donner une chance à la famille, je veux que ma famille soit là. Vous pouvez essayer de vous débarrasser de moi en tant que famille et je me dis: «OK, bien essayé, bonne chance avec ça. Je suis toujours là, nous sommes toujours de la famille et nous allons toujours être ensemble, peu importe combien vous vous sentez mal à l’aise ou quoi que vous ressentiez. Mais quand il s’agit de gens qui ne sont pas … Je ne veux pas que des gens là-bas, si le révérend dit: “Qui s’oppose?” et vous avez levé la main, vous ne serez pas là si j’ai l’impression que vous êtes ce genre de personne. Ce que tu vas voir cette saison, ça peut arriver à ce point et c’est là que je me dis, ok, maintenant nous avons un problème.

Qu’est-ce qui vous passait par la tête lorsque la proposition était en cours?

Egypte: j’ai été choqué. Je pensais que nous faisions juste le show, car il a eu un set de 30 minutes au Whisky a Go-Go. Il a dit que je voulais que tu joues avec moi. Nous nous entraînions donc tous les jours avec notre groupe et je pensais que ça allait être ça. Mais quand c’est arrivé, je me suis dit: ‘Cela se passe-t-il vraiment?’ Et pour tous ceux qui me connaissent, j’ai toujours dit que j’avais toujours aimé être à l’honneur. J’ai toujours voulu une proposition où j’aurais été devant un public. Donc pour moi, c’était parfait.

Et vous? Étiez-vous inquiet, Sam?

Sam: J’étais un peu inquiet, même en étant sur scène, je suis déjà dans un certain état d’esprit et une zone qui est juste: «Je suis là pour faire ce que je fais le mieux», donc vous avez ce type de pression et vous avez un spectacle à guichets fermés au Whisky a Go-Go, il y avait juste beaucoup de choses et tout ce que je pouvais dire était, j’espère qu’elle dit oui après tout ce que j’ai vécu!

Alors que le reste de la saison se déroule, y a-t-il autre chose que nous devrions surveiller?

Sam: Certainement, la fête de fiançailles et tout ce qui vient avec ça a beaucoup de secrets révélés sur moi, passé, présent et futur. Et il y a beaucoup de choses auxquelles les gens peuvent s’attendre ou ne s’attendent pas qui vont certainement cibler une certaine communauté et les gens vont soit l’aimer / la détester.

“Growing Up Hip Hop” est diffusé le jeudi sur WE tv.