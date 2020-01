Instagram de Kobe Bryant prouve que la famille était tout aussi importante pour lui que le basket-ball

Il ne fait aucun doute que la mort de la star du basket-ball Kobe Bryant a secoué le monde du sport et les célébrités expriment leurs vœux à la famille Bryant. Il s’est solidifié pour toujours en tant que grand dans le monde du basket-ball grâce à ses multiples victoires en championnat NBA. Et à la trentaine, il était déjà connu comme le meilleur buteur de tous les temps pour les Lakers de Los Angeles.

Non seulement Kobe était connu pour ses incroyables victoires en carrière, mais il était aussi un père de famille qui adorait sa femme et ses enfants. Il a eu quatre filles avec sa femme, Vanessa, la plus jeune n’ayant que 7 mois. Bien qu’il ne soit plus avec nous, son héritage demeure – et, bien sûr, nous pouvons regarder ses photos Instagram de sa famille qui prouvent qu’elles étaient tout aussi importantes pour lui que son sport préféré.

Kobe Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans

Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant regardent la deuxième journée des championnats nationaux de natation Phillips 66 | Harry How / .

Tous les détails entourant l’accident d’hélicoptère qui a tué Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, ne sont pas clairs. Jusqu’à présent, il a été signalé que l’hélicoptère a décollé vers 10 heures du matin le 26 janvier à partir du comté d’Orange, en Californie, et il s’est écrasé sur une colline à Calabasas. Au total, neuf personnes ont été tuées dans l’accident.

Quant à savoir où Gianna et Kobe allaient, elles se dirigeaient vers le match de basket de Gianna, car elle était membre de l’équipe féminine de basket de Los Angeles Lady Mamba.

Jerry Kocharian, un témoin de l’accident, a déclaré avoir vu l’hélicoptère «voler inhabituellement bas et se débattre». Il a également ajouté qu’il l’avait vu «tomber et bafouiller». Mais c’était difficile à comprendre car il était si brumeux. »Lorsque l’hélicoptère s’est écrasé, l’avion a également pris feu, ce qui« personne ne pourrait survivre », a affirmé Kocharian.

Kobe a fréquemment posté des photos de ses enfants sur son Instagram

Il ne fait aucun doute que Kobe aimait le basket-ball, mais son dévouement à sa famille lui a valu beaucoup plus de fans. In Touch Weekly nous rappelle que Kobe et Vanessa se sont rencontrés en 1999 puis se sont mariés en 2001. Depuis, Vanessa a donné naissance à leurs quatre enfants. Natalia a 17 ans, Bianka a 3 ans et Capri, le bébé de la famille, n’a que 7 mois.

Kobe a publié des photos de la NBA sur son Instagram, mais sa famille est beaucoup plus répandue. Le 19 janvier, il a posté une photo de Natalia pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Et le 5 janvier, il a publié une autre vidéo de Natalia jouant au volley-ball avec la légende, “Notre aînée mais toujours notre bébé, Natalia”, prouvant à quel point il est fier de voir ses filles faire du sport.

Étant donné que Gianna était la fille la plus susceptible de devenir une professionnelle du basket-ball, de nombreux contenus Instagram la montrent également sur le terrain. Kobe a ajouté une photo de Gianna jouant au basket-ball en talons le 20 décembre 2019. Et il a ajouté une autre photo douce de seulement les deux le 3 septembre 2019, avec la légende, “My Gigi”.

Et, bien sûr, Kobe a un certain nombre de photos avec Vanessa. “Ce jour-là, il y a 20 ans, j’ai rencontré ma meilleure amie, ma reine @vanessabryant, j’ai décidé de l’emmener ce soir à Disneyland pour célébrer le style old school (pré 4princesses) Je t’aime ma mamacita per sempre”, a-t-il sous-titré dans un article le 28 novembre montrant Vanessa et lui ensemble il y a des années.

Il semble que Kobe et Vanessa étaient également prêts à essayer pour un autre enfant, car ils voulaient un petit garçon. “Elle me dit:” Tu me donnes toutes les filles, voyons si tu peux me donner un garçon. “Je vais avoir les cinq meilleures à partir du début”, a déclaré Kobe à Extra en mars 2019.

Ses fans dévastés commentent ses publications

Les célébrités et les fans envoient leurs condoléances à la famille Bryant. Et les fans inondent Instagram de Kobe pour partager leur choc et leur tristesse après les événements inattendus.

“Vous avez fait l’histoire comme l’un des meilleurs athlètes de l’histoire et cette page vous assurera de ne jamais être oublié! Rendez-vous de l’autre côté », a commenté un fan de la récente photo de Kobe de lui avec Lebron James.

Et sur la photo de Kobe de lui et de Gianna, un autre fan a commenté: «Les deux Mambas sont en train de sortir dans le ciel en ce moment. Reposez-vous sur Power, Kobe et Gianna. »

“Reposez-vous bien à Heaven Kobe et Gigi”, a écrit un autre.

Nous souhaitons à la famille Bryant intimité et paix pendant cette période.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!