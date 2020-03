Instagrammer, 21 ans, se vante de la non-distanciation sociale et attrape le coronavirus

Un jeune de 21 ans qui se vantait sur Instagram de ne pas avoir pris de distance sociale a pris coronavirus.

Ireland Tate de Nashville a déclaré à ses abonnés Instagram qu’elle n’allait probablement pas être infectée avant l’ironie inévitable.

“Je suis consciente que nous sommes censés nous mettre en quarantaine et nous éloigner de la société et toutes ces choses comme aimer garder tout le monde en sécurité”, a-t-elle souri dans sa vidéo. “Je comprends, cool, super.”

“Je ne pense pas que je vais attraper le virus.”

Quelques jours plus tard, elle a attrapé le virus.

“Une petite mise à jour sur la couronne, la quarantaine isolée, et pourquoi rester à la maison est important”, a-t-elle mis à jour sur Instagram, avec un selfie maintenant portant un masque. “Si vous ne l’aviez pas encore entendu, j’ai été testé positif pour COVID19 mercredi.”

L’Irlande a déclaré avoir découvert que quelqu’un avec qui elle avait été en contact avait le virus, mais ne le savait pas. Elle a développé un “mal de gorge mineur, mais rien à craindre” et a décidé d’appeler l’hôpital pour leur faire savoir la situation, ainsi que le fait qu’elle souffrait d’asthme.

“Ils m’ont recommandé de venir me faire tester, je ne pensais vraiment pas l’avoir mais je suis quand même allée me faire tester”, écrit-elle. “3 jours plus tard, ils ont appelé pour me dire que c’était positif.”

“Je n’ai pas vraiment eu de nouveaux symptômes à part d’être extrêmement fatigué et des courbatures. Ensuite, j’ai développé une toux, une terrible migraine qui continue de sévir pendant 4 jours, une perte d’appétit, un essoufflement et juste globalement une sensation grossière . “

Elle a poursuivi: “Je dis tout cela pour dire que je ne pensais pas que j’allais l’obtenir, j’ai fait des blagues à ce sujet et fait des vidéos drôles sur” si je l’obtiens, je l’obtiens, ce n’est pas grave “et ici Je le suis. Cela n’affecte pas seulement la génération plus âgée. “

L’Irlande a affirmé que dans son État d’origine, le Tennessee, il y avait quatre fois plus de cas parmi les personnes âgées de 21 à 30 ans que parmi celles âgées de 61 à 70 ans, a-t-elle attribué à “VOUS NE POUVEZ PAS TOUT POUR LA VIE DE VOUS RESTER À L’INTÉRIEUR”. (Curieusement, elle a utilisé “VOUS” au lieu de “NOUS”)

Voir ce post sur Instagram

Une petite mise à jour sur la couronne, la quarantaine isolée et pourquoi rester à la maison est important. Bonjour les amis! Si vous ne l’aviez pas entendu à ce jour, j’ai été testé positif pour COVID19 mercredi. Cela a commencé par découvrir que j’avais été en contact direct avec quelqu’un qui l’avait et qui ne le savait pas à l’époque. J’avais un mal de gorge mineur, mais rien à craindre. J’ai appelé Vandy et je leur ai dit que j’avais été en contact direct avec quelqu’un qui en était atteint, j’avais mal à la gorge et j’avais aussi de l’asthme. Ils m’ont recommandé de venir me faire tester, je ne pensais vraiment pas l’avoir mais je suis quand même allé me ​​faire tester. 3 jours plus tard, ils ont appelé pour me dire que c’était positif. Je n’avais pas vraiment de nouveaux symptômes à part d’être très fatigué et des courbatures. Ensuite, j’ai développé une toux, une terrible migraine qui continue de sévir pendant 4 jours, une perte d’appétit, un essoufflement, et juste globalement une sensation grossière. Je dis tout cela pour dire que je ne pensais pas que je l’obtiendrais, j’ai fait des blagues à ce sujet et fait des vidéos drôles sur «si je l’obtiens, je l’obtiens, ce n’est pas grave» et je suis là. Cela n’affecte pas seulement l’ancienne génération. Actuellement, au Tennessee, il y a 122 cas chez les personnes âgées de 21 à 30 ans et seulement 31 chez les personnes âgées de 61 à 70 ans. Si vous avez une sorte de bon sens, vous pouvez comprendre que la raison pour laquelle il y a plus de cas chez les jeunes est que VOUS NE POUVEZ PAS TOUT POUR LA VIE DE VOUS RESTER À L’INTÉRIEUR. Les personnes âgées restent à l’intérieur et leur nombre ne croît pas comme le nôtre. Oui, notre système immunitaire pourrait être plus fort, nous pourrions peut-être l’obtenir et le surmonter, mais ce n’est pas le but. Le fait est que nous pouvons aplatir la courbe, nous pouvons donner aux travailleurs de la santé moins de soucis si vous restez à l’intérieur. Je vais au quatrième jour de la quarantaine isolée et je ne passe pas un bon moment. Je m’ennuie, je commence à me sentir très angoissé d’être seul et dans un si petit espace pendant si longtemps. En tant qu’extraverti et 7, ce n’est pas un bon moment pour moi, mais j’essaie d’en tirer le meilleur parti. Si vous voulez FaceTime ou jouer à des jeux iMessage lmk.

Un post partagé par «ireland» (@irelandgabriela) le 22 mars 2020 à 11:47 am PDT

“Oui, notre système immunitaire pourrait être plus fort, nous pourrions être en mesure de le surmonter et de le surmonter, mais ce n’est pas le but”, a-t-elle conseillé sagement mais tardivement. “Le fait est que nous pouvons aplanir la courbe, nous pouvons donner aux travailleurs de la santé moins de soucis si vous restez à l’intérieur.”

Elle a conclu: “Je vais au quatrième jour de la quarantaine isolée et je ne passe pas un bon moment. Je m’ennuie, je commence à me sentir très nerveuse d’être seule et dans un si petit espace pendant si longtemps. En tant qu’extravertie et a 7 ce n’est pas un bon moment pour moi, mais j’essaie d’en profiter au maximum. “

Vendredi, les cas de coronavirus aux États-Unis ont grimpé au-delà de 100 000, alors qu’ils se sont éloignés du reste du monde avec les plus enregistrés. Aux États-Unis, plus de 1 500 personnes sont décédées des suites de COVID-19, un nombre encore relativement faible – cinq pour un million d’habitants – par rapport à de nombreux autres pays.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant