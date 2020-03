Intense Tribe Swans Predictions Swap pour l’épisode de ce soir et comment chacun fera à long terme

Nous allons entrer dans l’épisode 5 ce soir sur Survivor 40, et les choses sont à l’envers. Il est temps pour un bon échange de tribu à l’ancienne. Jeff Probst aime mélanger les choses.

Les fans ont analysé l’aperçu de ce soir et ont trouvé ce qu’ils croient être une liste solide de qui se retrouve avec qui. Jetons un coup d’œil aux prévisions des fans pour l’échange de tribu et ce qu’elles signifient pour vos joueurs préférés.

Candidats «Survivor 40» | Timothy Kuratek / CBS via .

La première tribu formée après l’échange comprend Wendell, Michele, Adam, Nick et Parvati

“Comment diable suis-je resté coincé sur une île avec mon ex-petit ami”, explique Michele dans l’aperçu de l’épisode de ce soir.

Le travail déductif rapide des fans nous dit que Wendell est l’ex de Michele, nous savons donc qu’ils se retrouvent ensemble. Certains fans pensent que cet échange signifie le pire pour Michele et Parvati.

“Wendell et Michele commencent leur prise de contrôle Romber-Esque du jeu, votant pour tous et chacun sur leur chemin vers la première et la deuxième place”, a écrit un fan sur Reddit.

Bien que la promo montre que Michele est bouleversée d’être dans une tribu avec Wendell, cette édition pourrait être là pour chasser les fans de la piste. Peut-être que les deux sont toujours amis et finissent par s’emmener jusqu’au bout comme Amber et Rob Mariano. Avec Survivor, tout est possible.

Les fans pensent que la deuxième tribu pourrait être Tony, Sarah, Yul, Sophie et Kim

Sur la base de l’histoire “Cops R Us” en cours cette saison, les fans croient que Tony et Sarah restent ensemble. Ils ont des bouffonneries hilarantes, et il semble que cela continue des aperçus.

“Tribe B va être fou avec Yul / Sophie et Tony / Sarah essayant de faire venir Kim”, a ajouté un autre fan. “Du côté positif, cette tribu pourrait ne pas perdre un tribal tant qu’il y a 3 tribus.”

Si cette tribu est précise, les fans pensent que ce sera la tribu imparable qui parviendra à la fusion sans voter personne.

“Tribe B ferait un excellent Final Five”, a écrit un autre Redditor.

Si ces cinq joueurs se lient et parviennent à la fusion, il serait logique qu’ils restent ensemble pour longtemps.

Rob, Jeremy, Denise, Ben et Sandra sont les derniers fans de la tribu qui devraient se produire ce soir lors de l’échange de tribu.

Sur la base du drame qui se préparait entre Rob et Ben, les fans croient qu’ils se retrouvent dans la même tribu. Denise et Adam finissent par se séparer.

“Il semble y avoir une querelle entre Rob et Sandra, mais ironiquement, je pense que les deux seraient en bas ici”, a expliqué un fan. “Je pense qu’ils voudraient éliminer Rob avant Sandra, mais je ne pense pas que Sandra jouerait son idole pour Rob.”

Rob et Sandra ont passé du temps ensemble en tant que mentors pendant la saison 39 des survivants. Cependant, Sandra a été blessée lorsque Rob ne lui a pas dit qu’il allait jouer avec «Winners at War». Les fans pensent qu’ils ne pourraient jamais s’allier à cause de ce fait.

“D’un autre côté, si Jeremy veut garder Rob et s’en prendre à Sandra, je pense que Sandra serait assez intelligente pour idoler Jeremy sur Ben”, a poursuivi le fan. “Pour la petite histoire, je pense qu’il serait intelligent de vouloir prendre Sandra au dessus de Rob du point de vue de Jeremy. Rob a déjà perdu Amber, Tyson et Ethan. Il n’a que Parvati. Ils n’ont aucune idée de qui Sandra est connectée de l’autre côté. “

À ce stade, l’idole de Sandra doit être jouée ce soir, sinon elle n’est plus dans le jeu. Il sera intéressant de voir si elle l’utilise pour elle-même ou la donne à quelqu’un de son alliance. Nous le saurons ce soir à 20 h HE sur CBS.

