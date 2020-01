Intérêt pour la réunion des amis

2020-01-16 09:30:04

Il y a «un intérêt tout autour» pour une réunion «d’amis», a révélé le directeur du contenu de HBO Max.

Il y a un «intérêt tout autour» pour une réunion «d’amis».

Les rumeurs sur la réunion de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer pour une nouvelle série mettant en vedette leurs personnages célèbres ont été répandues ces derniers temps, mais les patrons de HBO Max insistent sur le fait que c’est toujours un “peut-être” pour le moment.

S’exprimant sur scène lors de la tournée de presse de la TV Critics Association, le responsable du contenu, Kevin Reilly, a déclaré: “Il y a de l’intérêt tout autour, et pourtant nous ne pouvons pas sembler tout à fait aligner cet intérêt pour appuyer sur le bouton, donc aujourd’hui, malheureusement c’est encore peut-être. ”

Cependant, il peut être difficile d’obtenir des retrouvailles, car malgré les appels répétés des fans de la sitcom – qui a été diffusée à l’origine entre 1994 et 2004 – ses créateurs David Crane et Marta Kauffman ont été catégoriques: ils ne feront pas revivre la comédie.

Ce dernier a déclaré l’année dernière: “Nous ne ferons pas de spectacle de retrouvailles, nous ne ferons pas de redémarrage. Le spectacle était à peu près à cette époque de la vie où les amis sont votre famille.”

Crane a ajouté: “Nous avons fait le spectacle que nous voulions faire. Nous l’avons bien fait, et nous avons mis un arc dessus.”

Et Lisa pense que des retrouvailles avec des acteurs dans la quarantaine et la cinquantaine seraient “tristes”.

Elle a dit: “Courteney [Cox] est en fait celui qui a dit: “Vous voyez cette bande-annonce, oh mon dieu, que faisons-nous?” Je me disais: “Rien, c’est juste un clip, c’est juste une sorte de clips de, comme, Cougar Town”. Elle [Courteney] n’était pas dupe, elle était juste comme ‘Wow, comment ça est devenu viral’. Je sais, je ne sais pas quoi en penser, c’est comme une sorte de ces clips étranges de choses qui n’ont clairement rien à voir avec des amis et ça s’appelle un film d’amis. “

Mots clés: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer

Retour au flux

.