Interview de 60 minutes de Joaquin Phoenix sur la mort de River

Joaquin Phoenix et sa famille ont été réticents à parler du décès tragique de son frère rivière.

Maintenant, près de 27 ans après la mort de l’acteur, la famille Phoenix a dévoilé son processus de deuil avec Anderson Cooper pour “60 minutes”.

Au programme de dimanche, la star du “Joker” a rappelé comment il pensait que la couverture médiatique du décès de son défunt frère “avait entravé le processus de deuil”.

River est décédé d’une overdose de drogue à l’âge de 23 ans à l’extérieur de The Viper Room à West Hollywood en 1993. Joaquin, qui était au club avec son frère ce soir-là, n’avait que 19 ans à l’époque.

“Nous étions tellement éloignés du monde du divertissement. Nous n’avons pas regardé de spectacles. Nous n’avions pas les magazines de divertissement dans notre maison”, a déclaré Joaquin, maintenant âgé de 45 ans, à Cooper. “Vous savez, River était un acteur et une star de cinéma vraiment important et nous ne le savions pas vraiment.”

“Pendant cette période où vous êtes le plus vulnérable, il y a des hélicoptères qui survolent, il y a des gens qui essaient de se faufiler sur votre terre”, a-t-il ajouté. “Certainement, pour moi, c’était comme si cela entravait le processus de deuil.”

Joaquin et sa famille ont également expliqué comment ils ressentent toujours la présence de River dans leur vie, même après tant d’années plus tard. Cependant, le processus de deuil ne se termine jamais et des sentiments de deuil peuvent réapparaître de façon inattendue.

“Le processus de deuil se déroule de nulle part”, a expliqué la mère de Joaquin, Heart. “Tu sais, je vais conduire et tout d’un coup je le sentirai. Et je vais juste m’en réjouir.”

“J’ai l’impression que dans pratiquement tous les films que j’ai réalisés, il y avait un lien avec River d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Joaquin. “Et je pense que nous avons tous ressenti sa présence et ses conseils dans nos vies de nombreuses manières.”

Plus tôt dans l’interview, Joaquin a rappelé comment River recommanderait des films quand ils étaient plus jeunes. Mais c’est un film qui a changé son point de vue sur le jeu: “Raging Bull”.

“Je pense que ça a juste … réveillé quelque chose en moi. Et je pouvais soudainement le voir à travers ses yeux”, at-il dit. “Il y a une partie dans ‘Raging Bull’ où [Robert] De Niro rencontre une fille entre une clôture grillagée. Et lui, vous savez, secoue son petit doigt et c’est comme ça, juste un petit détail magnifique, c’est ce merveilleux moment. Et je pense qu’à certains égards, c’est ce que je recherche toujours. “

“Quelles sont les possibilités? Que dire de plus? Notre expérience, l’expérience humaine, en ce moment”, a-t-il ajouté.

