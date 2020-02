Interview explosive de Gayle King à propos de Kobe Bryant qui a Twitter furieux et ses excuses

Gayle King s’est entretenue avec une amie de feu Kobe Bryant, Lisa Leslie, aujourd’hui sur CBS This Morning. L’animateur de l’émission du matin a posé une question à Leslie au sujet de l’accusation de viol de Bryant en 2003, qui est considérée comme controversée et même incendiaire.

Gayle King | Michele Crowe / CBS via .

En savoir plus sur leur conversation, la réaction de King et Twitter.

Gayle King a interrogé Leslie sur les accusations de viol de Bryant en 2003

Dans l’interview avec Leslie, le journaliste a longuement parlé avec l’ancien joueur de la WNBA qui connaissait Bryant depuis l’âge de dix-huit ans sur une variété de sujets.

Ils ont couvert l’amitié de Leslie avec Bryant, son obsession de devenir aussi grand que Michael Jordan, le talent de sa fille Gianna qui ne sera plus jamais vu et, finalement, l’accusation de viol qui a été portée contre Kobe Bryant en 2003.

“Il a été dit que son héritage est compliqué en raison d’une accusation d’agression sexuelle qui a été rejetée en 2003, 2004”, a déclaré King en évoquant l’histoire de Bryant. “Est-ce compliqué pour vous, en tant que femme, en tant que joueuse de la WNBA?”

Leslie, qui est entraîneur-chef des Triplets dans la ligue de basket-ball professionnel BIG3, a déclaré avec sang-froid: «Ce n’est pas du tout compliqué pour moi. Il y a eu plusieurs fois où nous sommes allés dans un club en même temps. Kobe n’est pas le genre de gars qui n’a jamais été, qui est comme «Lisa, va chercher cette fille, dis-lui, envoie-la-lui.» J’ai d’autres amis de la NBA qui sont comme ça, et il n’est tout simplement pas comme ça. »

«Je ne l’ai jamais vu être le genre de personne qui ferait quelque chose pour violer une femme ou être agressive de cette façon. Ce n’est tout simplement pas la personne que je connais. “

La persistance de King dans l’interview

King a poursuivi avec le sujet, défiant l’entraîneur de 47 ans au sujet de sa vision de Bryant.

“Mais Lisa,” insista King, “tu ne le verrais pas, cependant. En tant qu’ami, vous ne le verriez pas. “

Leslie a concédé: «Et c’est possible. C’est juste, je n’y crois pas. Et je ne dis pas que les choses ne se sont pas produites. Je ne crois tout simplement pas que les choses se soient passées avec force. “

Kobe Bryant quittant le tribunal en 2003 après des audiences liées aux accusations d’agression sexuelle auxquelles il était confronté | Ed Andrieski-Pool / .

King a ensuite demandé s’il était juste d’évoquer ces parties les plus sombres de l’histoire de Bryant “étant donné qu’il n’est plus avec nous”.

“Je pense que les médias devraient être plus respectueux en ce moment”, a déclaré Leslie. C’est comme si vous aviez des questions à ce sujet, vous avez eu de nombreuses années pour lui poser cette question. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous devrions continuer à laisser planer sur son héritage. Je veux dire, elle a été jugée. »

King a répondu que la victime avait refusé de témoigner, si bien que l’affaire a été classée.

“Je pense que c’est ainsi que nous devrions le laisser”, a répondu Leslie doucement, mettant fin à la discussion sur ce sujet.

La réponse de Twitter à King

L’aspect même des compétences d’interview de King qui est généralement salué par le journaliste de 65 ans – persévérance, refus de reculer – est ce qui a contrarié beaucoup de gens aujourd’hui. Elle a continué à interroger Leslie sur l’accusation de viol contre Bryant. Elle n’abandonnerait pas. Cette fois, cependant, King n’a pas été jugée aussi positive pour ses commentaires.

Les tweets contre King étaient brutalement honnêtes, notamment: «Le ciel sait ce que la famille Bryant doit traverser après avoir regardé cette interview. Jeter du sel sur une plaie ouverte.

Un autre tweet a exprimé: «#GailKING Je n’ai jamais été aussi en colère que je le suis actuellement contre VOUS et votre interview Lisa Leslie et des questions sur Kobe Bryant à propos de ce qui s’est passé il y a plus de 16 ans !! Ayez de la DÉCENCE et du RESPECT pour sa famille en deuil. Je suppose que je ne regarde plus @CBSThisMorning. “

Snoop Dogg a même pesé sur une vidéo exprimant sa déception intense envers King. «Gail King, poche extérieure pour cette s ** t, façon poche extérieure. Qu’en retirez-vous? Nous attendons plus de vous, Gail. Tu ne traînes pas avec Oprah? “

Réponse de King aux réactions des téléspectateurs

King, pour sa part, a répondu à l’indignation, en disant: “Je veux que les gens comprennent ce qui s’est passé ici et ce que j’en pense.”

L’ancre a expliqué que CBS n’a présenté qu’une partie de son interview “large” avec Leslie en disant, “si je n’avais vu que le clip que vous avez vu, je serais aussi très en colère contre moi.”

«Je suis mortifié, je suis gêné et je suis très en colère.»

Les téléspectateurs devront voir si King abordera ce problème plus loin demain matin sur CBS This Morning.