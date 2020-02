Ioan Gruffudd “ très fière ” de sa femme Alice Evans pour avoir dénoncé Harvey Weinstein

2020-02-24 17:30:05

Ioan Gruffudd était “très fier” de sa femme Alice Evans lorsqu’elle a parlé de sa rencontre “sinistre” avec Harvey Weinstein.

Ioan Gruffudd se sentait “très fier” de sa femme pour avoir dénoncé Harvey Weinstein.

L’acteur des “Quatre Fantastiques” a félicité son autre significatif Alice Evans pour avoir détaillé une rencontre présumée qu’elle avait eue avec le producteur de film en disgrâce, parce que “les femmes n’étaient pas crues” à l’époque.

Il a dit: “J’étais très fier d’Alice. Parce qu’on ne croyait pas les femmes.

“Elle voulait dire:” Non, c’est certainement son modus operandi. C’est ainsi qu’il se comporte. J’en ai été témoin. ”

“Alors, elle a voulu présenter l’affaire, aider à renforcer l’affaire.”

En 2017, Alice, qui est également comédienne, a parlé d’une rencontre “sinistre” qu’elle a eue avec Weinstein, quelques heures seulement après le test d’écran d’Ioan pour l’un de ses films à Cannes en 2002.

Ioan a été “stupéfait” par l’incident présumé, mais il ne sait pas si le couple a été “mis sur liste noire” par Weinstein – qui est actuellement jugé pour agression sexuelle à Manhattan – par la suite ou non.

La star de ‘Forever’ a déclaré: “L’incident s’est produit, ce n’était pas quelque chose de physique, c’était juste les mots”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le couple était “sur liste noire” en raison de la rencontre présumée, il a déclaré au journal Guardian:[Alice] a été très prudent de dire «je ne sais pas».

“J’étais si jeune quand c’est arrivé et l’idée de … je ne sais pas.

“Je veux dire, juste entendre et lire toutes ces histoires, c’est tellement au-delà de ma compréhension, abuser de ce pouvoir.”

Alice a affirmé que le producteur lui avait fait une proposition en 2002 et l’avait invitée à le rejoindre dans une salle de bain d’hôtel.

En 2017, elle a rappelé l’incident présumé en écrivant: “Je ris, fais une blague. Continue de divaguer. Mais il continue:” Vas-y. Je suis juste derrière toi. Je veux toucher tes t ** s. Embrasse-toi un peu.’

“Il se rapproche de moi et me regarde de haut en bas. Je peux sentir son souffle. Et ce n’est pas votre allumette moyenne. C’est sinistre. Le genre de chose qui vous donne envie de fuir vite.”

“Mais alors que je m’extirpe (en reculant et en murmurant diverses excuses), Harvey prononce une phrase qui est restée avec moi pour toujours.” Espérons que tout ira bien pour votre petit-ami “, dit-il.”

Alice a ajouté qu’elle avait le sentiment que “d’une manière ou d’une autre, je serai obligé de payer”.

Elle a poursuivi en expliquant: “Je n’ai plus jamais été considérée pour un film de Weinstein, et Ioan non plus.”

Mots clés: Alice Evans, Ioan Gruffudd, Harvey Weinstein

