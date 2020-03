Ireland Baldwin forcée à élinguer la bouse d’éléphant alors qu’elle était enfant, maman Kim Basinger révèle

Parfois, les parents doivent recourir à des méthodes inhabituelles et souvent hilarantes pour que leurs enfants Kim Basinger a récemment révélé.

Lors de son apparition sur “Randonnée avec Kevin“, le lauréat d’un Oscar a rejoint le comédien Kevin Nealon lors d’une randonnée à travers le magnifique sanctuaire PAWS à San Andreas, en Californie, où Kim a été très impliquée avec le refuge de sauvetage d’animaux au fil des ans.

Elle est tellement impliquée que le cofondateur, Ed Stewart, est devenu un ami proche de la famille et a contribué à élever sa fille, Irlande Baldwin, surtout quand le mannequin était plus jeune et ne frappait pas le foin pendant les soirées pyjama au sanctuaire avec sa famille et ses amis.

“Ed, en fait, est la seule personne qui pourrait vraiment discipliner l’Irlande”, a commencé Kim. “Parce qu’elle avait l’habitude d’amener quelques amis ici et nous passerions la nuit ici et je dirais: ‘Vous savez les filles, vous devez vous coucher parce qu’Ed va venir vous chercher à 15h30 dans le Matin.'”

Kim a expliqué que les filles n’avaient aucune idée du temps à cet âge et, comme les enfants pendant les soirées pyjama, resteraient debout trop tard pour regarder des films. Selon l’actrice de “Batman”, quand Ed a découvert qu’ils n’avaient pas suivi les instructions de Kim pour s’endormir, il aurait eu une surprise pour eux.

“Et voici ce coup, pour dire enfilez vos bottes, et il les enlèverait pour – ramasser de la bouse d’éléphant”, dit-elle en riant.

“Elle a en quelque sorte grandi ici”, a ajouté Kim.

Tout était très amusant, car Kim a remarqué que la famille apprécierait également la «pastèque froide» et jouerait dans le ruisseau lors de leur visite.

L’Irlande, maintenant âgée de 24 ans, a même un étang qui porte son nom sur le sanctuaire.

Kim, qui partage l’Irlande avec l’ancien Alec Baldwin, a poursuivi en disant que sa fille était la “meilleure chose” qu’elle ait jamais accomplie.

“Elle est ma meilleure. Je l’aime. C’est une bonne fille”, jaillit Kim en continuant de chanter les louanges de l’Irlande. “Je pense que l’Irlande est l’une des filles les plus compatissantes que j’ai jamais rencontrées.”

Et elle a révélé à Kevin un conseil qu’elle avait donné à l’Irlande en grandissant.

“Parlez simplement de votre cœur – et défendez-vous.”

Les mères connaissent le mieux.

Regardez la vidéo complète ci-dessus pour entendre Kim wax parler de son voyage au salon de tatouage avec l’Irlande et ce qui la ferait poser nue!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Je préfère aller nu …

PETA

Ireland Baldwin suit les traces de sa mère avec la campagne Naked PETA